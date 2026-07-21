Il Fashion Day 2026 illumina Reggio Calabria: l’Arena strizza l’occhio alle passerelle nazionali | FOTO e INTERVISTE

L’estate di Reggio Calabria risplende di eleganza con il Fashion Day 2026, la manifestazione dedicata alla moda che il 20 e 21 luglio ha conquistato il pubblico dell’Arena dello Stretto. Due serate all’aperto, immerse in uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, hanno trasformato il cuore del Lungomare in una passerella sospesa tra cielo e mare. Giunto all’edizione 2026, il Fashion Day ha confermato il proprio ruolo di appuntamento imprescindibile nel calendario dell’estate reggina. Una kermesse capace di coniugare moda, raffinatezza, bellezza e spettacolo, offrendo alla città un’esperienza diversa rispetto alla tradizionale proposta degli eventi estivi.

L’Arena dello Stretto diventa una passerella sul mare

A rendere ancora più preziosa l’atmosfera è stata la straordinaria cornice dell’Arena dello Stretto, luogo simbolo di Reggio Calabria e naturale terrazza sullo Stretto di Messina. L’anfiteatro affacciato sul mare, impreziosito dalla statua della dea Atena e dalle luci del Lungomare, si è trasformato per due notti in una location dal fascino nazionale.

La brezza marina, il profilo della Sicilia all’orizzonte e i riflessi delle luci sull’acqua hanno accompagnato le modelle e i modelli lungo una passerella unica nel suo genere. Il risultato è stato un vero e proprio salotto fashion a cielo aperto, allestito gratuitamente sul tratto di costa conosciuto come il chilometro più bello d’Italia.

Il connubio tra gli abiti, le scenografie naturali e la bellezza del paesaggio ha regalato al pubblico immagini di grande impatto, dimostrando ancora una volta quanto Reggio Calabria possa essere una location ideale per appuntamenti dedicati alla moda e al lifestyle.

Il successo del Fashion Day firmato Sapone e Barcella

Dietro il successo dell’iniziativa c’è il lavoro di Antonio Sapone e Giovanni Barcella, ideatori e organizzatori capaci di far crescere il Fashion Day edizione dopo edizione. Nell’ultimo decennio la manifestazione ha saputo conquistare uno spazio sempre più importante, coinvolgendo stilisti, professionisti del settore, artisti, scuole di danza e un pubblico numeroso.

Sapone e Barcella hanno avuto il merito di costruire un format riconoscibile, in grado di mescolare il linguaggio della haute couture, le nuove tendenze, l’intrattenimento e la valorizzazione del territorio. Il loro progetto non si limita alla presentazione delle collezioni, ma crea un’esperienza collettiva nella quale la moda diventa spettacolo e occasione di socialità.

La crescente partecipazione registrata nel corso degli anni testimonia quanto il pubblico abbia ormai fatto proprio questo appuntamento. Il Fashion Day di Reggio Calabria non è più soltanto una sfilata, ma una vera tradizione dell’estate cittadina, attesa da appassionati, famiglie, giovani e turisti.

Quest’anno, il duo reggino si è avvalso del prezioso contributo di una co-conduttrice d’eccezione come Claudia Celi, Miss Calabria 2024, presenza capace di aggiungere ulteriore eleganza e charme alla conduzione delle serate.

Le firme protagoniste della decima edizione

Nel corso delle due serate si sono alternati sulla passerella diversi stilisti e realtà del panorama creativo, ciascuno con il proprio stile, la propria visione e un personale modo di interpretare l’eleganza.

Tra i protagonisti del Fashion Day 2026 figurano Cristian Spinelli, Giuseppe Cupelli, Fabiola Pia Di Masi, Giandomenico Aiello, Dalila Stelitano e Federica PerlaBue. Spazio anche alle proposte della Boutique di Enima e alle creazioni di Elvira Sirio con Sirio Creazioni.

Dalla Sicilia è arrivato inoltre il contributo della rinomata stilista Mariella D’Angelo, arricchendo ulteriormente una vetrina caratterizzata da suggestioni, tessuti, silhouette e interpretazioni differenti del glamour contemporaneo.

Gli outfit hanno dialogato con la bellezza della location, dando vita a un racconto fatto di dettagli, volumi, colori e personalità. Ogni uscita ha contribuito a comporre un mosaico stilistico capace di valorizzare tanto il lavoro dei designer quanto l’eleganza dei modelli in passerella.

Miss e Mister Fashion Day tra bellezza e nuove opportunità

Uno dei momenti centrali della manifestazione è stato rappresentato dalla finale del concorso Miss e Mister Fashion Day 2026, appuntamento che accompagna tradizionalmente la kermesse e che offre ai partecipanti una concreta occasione per avvicinarsi professionalmente al mondo della moda. I vincitori dell’edizione di quest’anno sono: Gabriele Calabrò e Ludovica Quarta.

Da quest’anno il concorso ha avviato una collaborazione con Andrea Cogliandro e con Miss Mondo Calabria, ampliando la rete di opportunità e relazioni a disposizione dei giovani talenti.

Nel corso dell’evento hanno preso parte alla scena anche Federica Marchese e Matteo Marconcini, chiamati alla loro prima uscita professionale in carica dopo il successo ottenuto nell’edizione Fashion Day Royal, andata in scena lo scorso dicembre nella prestigiosa cornice del Teatro Francesco Cilea.

Hair styling, make-up, danza e musica completano lo show

Il Fashion Day ha proposto un’autentica esperienza di spettacolo, nella quale ogni elemento ha contribuito alla costruzione dell’immagine finale. Fondamentale il lavoro svolto dietro le quinte dai professionisti dell’hair styling e del make-up, chiamati a valorizzare i look e a completare il racconto delle collezioni.

La partecipazione tecnica per le acconciature è stata affidata ai parrucchieri New Style di Pasquale Cutrupi e Antonella Morabito, mentre il trucco è stato curato da Elisa Trunfio. Un lavoro preciso e creativo, essenziale per accompagnare ogni abito con l’immagine più adatta.

A impreziosire le due notti sono intervenute anche le scuole di danza Etoile e Virtus. La componente musicale ha trovato una delle sue espressioni nella voce della cantante Angelica Cottone, che ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’evento.

Una serata diversa nel cuore dell’estate reggina

Il valore del Fashion Day 2026 risiede anche nella sua capacità di offrire a Reggio Calabria una proposta originale e accessibile. Per due sere la città ha potuto vivere un appuntamento diverso, nel quale la moda è uscita dagli spazi tradizionali per incontrare il pubblico in uno dei luoghi più frequentati e amati del centro urbano.

L’evento ha creato movimento sul Lungomare, ha attirato spettatori e curiosi e ha regalato alla città un’immagine elegante, dinamica e contemporanea. La scelta di proporre la manifestazione gratuitamente ha inoltre permesso a tutti di assistere alle sfilate, trasformando una passerella professionale in una festa collettiva.

Tra flash, musica, abiti ricercati e scorci mozzafiato, il Fashion Day ha mostrato il volto più glamour di Reggio Calabria, rendendo protagonista non soltanto la moda, ma anche il paesaggio e l’identità della città.