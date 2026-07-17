Il Coordinamento FdI Reggio Calabria omaggia la memoria di Paolo Borsellino: l’appuntamento in Piazza Castello | INFO

Il Coordinamento Metropolitano FdI di Reggio Calabria è lieto di invitare le redazioni e la cittadinanza alla Commemorazione in ricordo delle vittime della strage di Via D’Amelio che si terrà Domenica 19 luglio alle ore 09:30 sotto la Stele dedicata a Paolo Borsellino sita in Piazza Castello (lato Corte d’Appello). La Commemorazione intende onorare la memoria dei Magistrati e degli uomini della scorta caduti nella lotta contro la mafia, riaffermando l’impegno civile per la legalità e la giustizia. saranno presenti i rappresentanti del Coordinamento, l’assessore Marino, i consiglieri, di circoscrizione e militanti.