Il Città di Corigliano-Rossano riparte da Tortora e De Paola: due allenatori per un unico progetto

Virgilio Tortora e Giuseppe De Paola guideranno l’ASD Città di Corigliano-Rossano nel campionato di Prima Categoria 2026/2027. Entusiasmo, competenza e volontà di costruire qualcosa che vada oltre il semplice risultato sportivo sono gli elementi alla base della scelta compiuta dal club. Per la società si tratta di un nuovo e importante passo in avanti. Nato lo scorso anno con l’obiettivo di rappresentare l’intera città, il progetto punta a tradurre anche sul campo il percorso di unità tra Corigliano e Rossano, superando i campanilismi e costruendo una squadra nella quale possa riconoscersi un unico territorio.

Una missione ben chiara per mister Giuseppe De Paola, che guarda oltre il risultato sportivo: “Dobbiamo creare un’identità di squadra. Abbiamo il privilegio di portare il nome di Città di Corigliano-Rossano ed è proprio sulla strada dell’unità che vogliamo camminare. È fondamentale avere tifosi che sostengano la squadra: vogliamo creare un ambiente sereno, dove prevalgano i valori più autentici dello sport, e riportare allo stadio chi negli anni si è allontanato dagli spalti”.

Sulla crescita del gruppo e sulla valorizzazione dei calciatori si concentra invece Virgilio Tortora: “Non esiste un solo modo per vincere o per essere un buon allenatore. Il nostro obiettivo sarà lavorare ogni giorno per valorizzare le qualità di ogni singolo giocatore e metterle al servizio della squadra». Parallelamente prosegue il lavoro del direttore sportivo Fabio Lavia, impegnato nella costruzione della rosa che affronterà la nuova stagione. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle risorse locali: «Puntiamo soprattutto sui giovani del territorio, ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, crescere e dare il proprio contributo a questo progetto”.

La stagione entrerà nel vivo il 24 agosto, quando inizierà la preparazione della squadra. Il 27 settembre prenderà invece ufficialmente il via il campionato di Prima Categoria. L’ASD Città di Corigliano-Rossano ha già definito anche il nuovo assetto societario per la stagione 2026/2027. Alla guida del club ci sono il presidente Giacomo Ruffo, il vicepresidente Dario Zito, l’amministratore Davide Guerriero, il direttore generale Sandro Avena, il direttore sportivo Fabio Lavia e il dirigente Antonio Falco, insieme agli allenatori Virgilio Tortora e Giuseppe De Paola.

Il progetto del Città di Corigliano-Rossano intende promuovere una visione dello sport che vada oltre il risultato. Il calcio diventa così un’occasione di inclusione, crescita, educazione e appartenenza. Attraverso il coinvolgimento dei giovani, la partecipazione dei tifosi e la vita quotidiana sui campi e sugli spalti, il club punta a rafforzare i legami sociali, costruire una comunità più unita e promuovere il territorio attraverso i valori più autentici dello sport.