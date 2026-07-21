Il Circolo Velico Reggio brilla ai Tricolori di Barletta: è ancora podio nel Beach Sprint per Enzo Cirillo

Il Circolo Velico Reggio si conferma ai vertici nazionali del canottaggio costiero. Sul lungomare Pietro Paolo Mennea di Barletta, dove si è disputata un’edizione da record dei Campionati Italiani di Beach Sprint con ben 495 atleti in gara, i colori reggini sono saliti sul podio tricolore per il secondo anno consecutivo. A firmare il nuovo risultato di prestigio è stato Enzo Cirillo, protagonista a bordo del 4x+ Master 43-54 maschile. L’atleta del Circolo Velico Reggio ha gareggiato in un equipaggio misto insieme ai padroni di casa della Lega Navale Barletta, mostrando fin dalle prime fasi della competizione una grande intesa con i compagni e un’eccellente condizione atletica.

Il cammino verso la medaglia è stato netto. Già nelle fasi preliminari, l’imbarcazione mista Reggio-Barletta ha superato le impegnative qualificazioni facendo registrare il terzo miglior tempo assoluto. Dopo aver superato con autorità anche le semifinali, l’equipaggio ha affrontato con lucidità la finale decisiva per il terzo e quarto posto. Nel Beach Sprint, specialità in cui la rapidità nella corsa sulla spiaggia e la precisione nel superamento delle onde possono risultare determinanti, il misto calabro-pugliese ha dominato la finale di consolazione, conquistando una meritata medaglia di bronzo. Il risultato non rappresenta un episodio isolato, ma una conferma della crescita del Circolo Velico Reggio, capace di mantenersi ai vertici italiani della disciplina per due stagioni consecutive.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Circolo Velico Reggio, dott. Carlo Colella: “Questo nuovo successo ai Campionati Italiani è la dimostrazione evidente che il canottaggio è oramai per Reggio Calabria una realtà solida, consolidata e in costante crescita. Vedere i nostri colori salire di nuovo sul podio tricolore ci riempie d’orgoglio e conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni. Il Beach Sprint e il canottaggio costiero rappresentano una risorsa straordinaria per la nostra città e per il nostro mare. Come Circolo Velico continueremo a investire con convinzione in questa disciplina, offrendo ad atleti, giovani ed appassionati strutture e competenze di altissimo livello”.

Entusiasta anche Enzo Cirillo, che ha dedicato la medaglia alla propria famiglia e ha ringraziato la società e i compagni di squadra: “Confermarsi per il secondo anno consecutivo sul podio di un Campionato Italiano è una bellissima soddisfazione. È doveroso ringraziare la dirigenza del Circolo Velico Reggio che, oggi più che mai, crede in questa disciplina, la mia squadra che anche a distanza ha fatto il tifo per me e la mia famiglia — mia moglie e i miei figli — a cui dedico questa medaglia e che instancabilmente mi supporta in questa mia passione”.

I successi ottenuti a livello nazionale confermano come passione, preparazione e impegno possano tradursi in risultati importanti. Il Beach Sprint è una disciplina spettacolare e coinvolgente, capace di unire la tecnica del canottaggio alla dinamicità della corsa sulla sabbia. Il Circolo Velico Reggio ribadisce inoltre la volontà di aprire le proprie porte a tutta la cittadinanza: dai giovani interessati a intraprendere un percorso agonistico verso traguardi nazionali e internazionali, fino agli amatori e agli atleti della categoria Master che desiderano praticare sport e mantenersi in forma in un ambiente qualificato, stimolante e a stretto contatto con il mare.