Il Catanzaro ha un nuovo allenatore: ufficiale la firma di Giorgio Gorgone

Messo da parte Turati, dopo il ripensamento, il Catanzaro ha scelto un nuovo profilo per la panchina in vista della stagione 2026-2027: ufficiale la firma di Giorgio Gorgone. L’allenatore, che nella passata stagione ha condotto il Pescara in Serie B, verrà presentato il 13 luglio. Nella nota ufficiale del club giallorosso si legge: “US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di due anni. Conclusa la carriera da calciatore, Gorgone ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando una significativa esperienza inizialmente come vice tecnico in piazze quali Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra alla Lucchese, in Serie C, e, nella scorsa stagione, dal mese di novembre, ha guidato il Pescara in serie B.

Il nuovo tecnico giallorosso porta con sé il suo staff composto da Emiliano Testini, allenatore in seconda; Patrizio Ianni, preparatore atletico; Giorgio Santarelli e Simone Angeli collaboratori tecnici. La presentazione ufficiale di Giorgio Gorgone alla stampa è prevista per lunedì 13 luglio“.