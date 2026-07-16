Il Catania si assicura un portiere: è il più “discusso” della scorsa stagione di Serie D

Con una nota ufficiale, il Catania “comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian De Falco, che ha sottoscritto un contratto quadriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2030. Nato a Bologna il 21 agosto 2006, il portiere è cresciuto calcisticamente nelle squadre Primavera dell’Imolese, del Bologna e della Reggiana. Nella scorsa stagione, in Serie D, De Falco ha disputato 22 gare con l’Igea Virtus, collezionando 12 “clean sheet”.

Il Catania guarda dunque al futuro e va a pescare dalla Serie D, assicurandosi il portiere quasi 20enne Christian De Falco. Ad alcuni tifosi siciliani e calabresi, delle varie squadre sparse per il girone I di Serie D, De Falco ricorda qualcosa, anzi qualcuno. Si tratta del portiere ingenuamente utilizzato dall’Igea Virtus nelle prime gare della scorsa stagione, quelle in cui non sarebbe dovuto scendere in campo a causa di una squalifica da scontare dalla stagione precedente, quando difendeva i pali della Reggiana Primavera. A causa di quell’errore, com’è noto, l’Igea Virtus subì – in Primavera – una penalizzazione in classifica che le costò il primo posto e la promozione.