Il Catania ha scelto l’uomo che costruirà la squadra: ufficiale il nuovo direttore sportivo

Il Catania ha un nuovo direttore sportivo. La scelta importante, per un ruolo delicato (sarà colui che costruirà la squadra nel mercato estivo), per un club ambizioso come quello etneo, che vuole puntare alla promozione in Serie B, sfuggita l’anno scorso nonostante i buoni propositi di inizio stagione, è ricaduta su Fortunato Varrà. Il club etneo ha dato l’annuncio attraverso una nota ufficiale.

: “Catania Football Club rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Fortunato Varrà, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2028. Al dirigente, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti“, si legge in una nota del club.