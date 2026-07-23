Il calabrese Gabriele Mascaro conquista il titolo di Vice Campione Italiano Cadetti nei 200 ostacoli

Ancora un risultato di prestigio per la Kairos Nuoto Lamezia, questa volta ai Campionati Italiani Estivi Lifesaving, in scena in questi giorni a Chianciano Terme, dove il giovane atleta Gabriele Mascaro si è laureato Vice Campione Italiano Cadetti nella gara dei 200 metri ostacoli. Mascaro ha disputato una gara di altissimo livello, chiudendo la finale con l’ottimo tempo di 1’58″75, prestazione che gli è valsa la medaglia d’argento e il titolo di vice campione italiano di categoria.

Un risultato che premia il costante lavoro svolto dall’atleta insieme allo staff tecnico della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme e che conferma la crescita del settore salvamento della società, sempre più protagonista nelle principali competizioni nazionali.