I Giovani Democratici si riorganizzano con il tour “Il Paese Reale”, incontri a Palmi e Melito

Una giornata intensa tra Palmi e Melito, insieme alla segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Liberto, e al segretario regionale, Francesco Mendicino, impegnati nel tour “Il Paese Reale” nelle aree interne della nostra regione. Dopo oltre 12 anni, i Giovani Democratici tornano a organizzarsi in Calabria e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria con entusiasmo, idee e una visione chiara e rinnovata. “Vogliamo ricostruire una comunità politica viva, radicata nei territori, capace di coinvolgere le nuove generazioni, di formare una nuova classe dirigente e di offrire nuovi spazi di partecipazione e protagonismo – spiegano i GD – Lo facciamo con la consapevolezza che il nostro territorio merita molto di più delle politiche portate avanti dal governo regionale di centrodestra”.

“Una terra nella quale troppi giovani sono ancora costretti ad andare via per studiare, lavorare e costruire il proprio futuro ha bisogno di una politica capace di creare opportunità, ridurre le disuguaglianze e rendere il diritto a restare una possibilità concreta. Per questo scegliamo di esserci, di organizzarci e di costruire insieme un’alternativa credibile per il futuro della Calabria. Vogliamo farlo partendo dai territori, dall’ascolto e dalla partecipazione, dando voce e spazio a una nuova generazione pronta ad assumersi la responsabilità di cambiare la nostra regione”, concludono i GD.