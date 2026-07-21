Horcynus Summer School a Messina, al via la 4ª edizione dedicata alla conservazione e al restauro dell’arte contemporanea

Fino al 1° agosto due settimane che propongono un percorso intensivo e interdisciplinare rivolto a giovani professionisti, studiose e studiosi, restauratrici e restauratori, storici dell'arte e operatori del patrimonio culturale

capo peloro

Ha preso il via ieri la quarta edizione della Horcynus Summer School – Conservazione e restauro delle opere d’arte contemporanee, in programma fino al 1° agosto negli spazi della Fondazione Horcynus Orca, a Capo Peloro, e in alcune sedi culturali e universitarie della città di Messina. La Summer School propone un percorso intensivo e interdisciplinare rivolto a giovani professionisti, studiose e studiosi, restauratrici e restauratori, storici dell’arte e operatori del patrimonio culturale. Il programma intreccia lezioni, seminari, attività diagnostiche, laboratori e visite guidate, affrontando le principali questioni teoriche, scientifiche ed etiche legate alla conservazione delle opere d’arte del XX e XXI secolo. Tutti gli incontri previsti dal programma, a eccezione dei laboratori e delle visite guidate, sono aperti al pubblico e possono essere seguiti gratuitamente fino a esaurimento dei posti disponibili.

La Summer School si è aperta ieri con la registrazione dei partecipanti

La Summer School si è aperta ieri con la registrazione dei partecipanti e la presentazione della quarta edizione, seguite da un primo approfondimento dedicato all’instabilità materiale e alla responsabilità etica nella tutela dell’arte contemporanea. Nel corso delle due settimane si alterneranno contributi seminariali e laboratoriali. Tra i temi affrontati figurano la conservazione come pratica di conoscenza, l’approccio diagnostico integrato allo studio dei materiali, le tecniche di imaging e spettroscopia, gli interventi su manufatti contemporanei in metallo, il monitoraggio biologico e aerobiologico dei beni culturali, il rapporto tra conservazione, ricerca critica e responsabilità delle istituzioni. Ampio spazio sarà riservato anche al dialogo tra arte contemporanea, società e territorio, attraverso incontri dedicati alle nuove economie della cultura, alle esperienze museali e alle strategie di riuso adattivo del patrimonio architettonico.

Tra gli appuntamenti aperti al pubblico assumono particolare rilievo i contributi di Luciano Pensabene

Tra gli appuntamenti aperti al pubblico assumono particolare rilievo i contributi di Luciano Pensabene, restauratore e conservatore specializzato in arte moderna e contemporanea, dal 2012 conservatore della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, dedicati alle questioni teoriche, metodologiche ed etiche della conservazione dell’arte contemporanea, e quelli di Marco Bazzini, storico e critico d’arte, docente e curatore, responsabile scientifico dell’Archivio Emilio Isgrò e già direttore del Centro Pecci di Prato, incentrati sul ruolo delle istituzioni e delle collezioni, sul rapporto tra conservazione e interpretazione dell’opera e sul caso del cancello di Emilio Isgrò.

A quest’ultimo tema si collega anche il seminario di Stefania Agnoletti, restauratrice dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che approfondirà gli interventi conservativi sui manufatti moderni e contemporanei in metallo e presenterà alcuni casi studio, fino al focus specifico sul restauro del cancello di Isgrò presente al Museo MACHO. Tra gli appuntamenti figura inoltre il seminario di Marco Meneguzzo, storico e critico d’arte contemporanea, docente e curatore, dedicato al collezionismo e al mercato globale dell’arte.

Le attività si svolgeranno prevalentemente nella Sala Consolo della Fondazione Horcynus Orca, nell’edificio dell’ex Tiro a Volo di Torre Faro. Alcuni incontri saranno ospitati presso il polo universitario di UniME Papardo. La Summer School si concluderà sabato 1° agosto con una discussione finale e la consegna degli attestati. La Horcynus Summer School è promossa dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSina – Ente Filantropico, nell’ambito del progetto Meditechnè, con il sostegno del programma Laboratorio di Creatività Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

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