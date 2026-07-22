Horcynus Festival a Messina, tappa al Forte Petrazza con una serata dedicata all’astronomia

Prosegue la XXIV edizione dell’Horcynus Festival con una settimana ricca di appuntamenti tra cinema, formazione, arti visive e divulgazione scientifica. Il cartellone entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026: venerdì 24 luglio il Festival farà tappa al Forte Petrazza, sede della Fondazione MeSSInA, con una serata interamente dedicata all’astronomia, confermando la volontà della manifestazione di abitare luoghi diversi del territorio e di costruire nuove occasioni di incontro tra cultura, scienza e comunità.

La serata prenderà il via alle 20.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica astronomica, composta da 27 scatti che raccontano il cielo. Sarà, inoltre, possibile partecipare alle osservazioni astronomiche, che proseguiranno dalle 21.30, con il supporto del GAM – Gruppo Astrofili Messinesi. Alle 20.30 spazio al talk scientifico “I Cosmonauti – Dialoghi Astronomici”, con il fisico teorico Gaetano Giunta e l’astrofisico e ricercatore dell’INAF Vincenzo Antonuccio, per un confronto dedicato all’esplorazione del cosmo e alle più recenti prospettive della ricerca astronomica.

Il programma dell’HF, che si concluderà il 2 agosto, prosegue con l’Horcynus Summer School, dedicata alla conservazione e al restauro dell’arte contemporanea e con la sezione di cinema Arcipelaghi della Visione, che comprende la retrospettiva dedicata a Carlo Di Palma, Open Space che ospita i cortometraggi siciliani, e Arcipelaghi Laterali, sezione che vedrà il pubblico protagonista nell’assegnazione del Premio del Pubblico ai corti sperimentali in concorso.

Il 26 luglio sarà la volta del Pelorias Sea Sound Fest, mentre il 27 luglio prenderà il via Mare di Cinema Arabo. Dal 28 al 30 luglio, invece, il Festival ospiterà La Nueva Ola, realizzata in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo e arricchita dal Premio del Pubblico per la sezione spagnola e latinoamericana. In programma anche le Jurnate del Design, curate dal collettivo KOMAD, insieme a incontri con registi, artisti, studiosi e ospiti internazionali, confermando la vocazione dell’Horcynus Festival a mettere in dialogo linguaggi artistici, ricerca e innovazione sociale.

Biglietti per la serata al Forte Petrazza: ticket unico 20 euro acquistabile su eventbride (che comprende 2 pidoni, una bevanda, osservazione astronomica, mostra e talk) a questo link: https://www.eventbrite.it/e/un-viaggio-cosmico-mostra-dialoghi-astronomici-e-osservazione-del-cielo-tickets-1994311179423?. Tutti gli appuntamenti al Parco Horcynus Orca sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: festival@horcynusorca.it