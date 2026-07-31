‘Hijo de puta Pedro Sanchez!” con queste parole è stato accolto il premier Spagnolo

Ceuta è diventata il teatro di una tempesta senza precedenti, il luogo supremo in cui il peso di una gestione epocale si è manifestato in tutta la sua dirompente gravità. Il presidente Pedro Sánchez è giunto sul confine proprio mentre si compiva un evento imponente: una marea umana di quasi 50.000 giovani sbarcati dalle coste del Marocco. Ad attendere il premier c’era il verdetto del popolo. Sánchez è stato travolto da un’accoglienza infuocata, accolto dal grido tonante della folla: “Hijo de puta Pedro Sanchez!”. Un giudizio scagliato con foga di fronte a un confine ormai incandescente. Insieme ai numeri spaventosi degli approdi, la tensione ha infiammato la città: scontri violenti, occupazioni, roghi e sassaiole serrate contro le forze di polizia, chiamate a difendere la frontiera in condizioni estreme.

Caos migranti a Ceuta, dramma totale: “Molti morti, trovati così”

Almeno 18 vite si sono spezzate nel tentativo di infrangere la barriera di Ceuta, il presidio spagnolo incastonato sulla costa nordafricana. Tra la furia del mare e i bastioni terrestri, migliaia di persone sono state spinte a sfidare il confine durante una notte drammatica, segnata da tensioni altissime e sguardi puntati sui vertici d’Europa.

Migranti a Ceuta, migliaia di ingressi nella notte

I fatti narrano una pressione inarrestabile: secondo le ricostruzioni di TVE, una moltitudine è riuscita a varcare le linee di contenimento e a penetrare in città. Le immagini Reuters mostrano colonne di uomini avanzare a nuoto e su gommoni, mentre a terra i varchi cadevano prima della grande corsa verso l’interno. Nella vicina Fnideq, le forze marocchine hanno schierato persino i idrogettonanti per cercare di arginare un’ondata d’urto ormai inarrestabile.

Il bilancio delle vittime e gli scontri al confine

Il prezzo di questa notte di fuoco conta almeno 18 caduti. Con il passare delle ore, folle di giovani si sono arrampicate sulle colline attorno a Ceuta, trasformando le alture in roccaforti da cui scagliare pietre contro i reparti schierati. L’intera fascia di confine tra Marocco e Spagna si è confermata un terreno d’impatto implacabile, mentre analoghe scosse scuotevano Melilla e il valico di Beni Ansar.

Perché Ceuta e Melilla sono centrali nella rotta migratoria

Ceuta e Melilla erigono l’unica frontiera terrestre dell’Unione Europea nel continente africano, oggi assurte a simbolo di una sfida monumentale. A incendiare il dibattito è stato il piano di regolarizzazione per 500 mila persone promosso dal governo Sánchez, indicato dai critici come la scintilla d’attrazione che ha consegnato le rotte alle reti criminali. A ciò si è aggiunta la sentenza della Corte Suprema che ha bloccato i respingimenti diretti in mare, ridefinendo gli assetti della sicurezza navale.

Ceuta, lo scontro tra Italia e Spagna su Schengen

La vertenza sul confine ha scatenato un terremoto diplomatico alle alte sfere. La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, al fianco dei ministri Piantedosi e Tajani, ha chiamato Madrid a rispondere delle sue scelte, ventilando la sospensione dello Spazio Schengen: «Le immagini di Ceuta dimostrano che l’immigrazione clandestina fuori controllo minaccia la sicurezza stessa delle nazioni europee». Di fronte alla carica dell’esecutivo italiano, Madrid ha replicato formalmente convocando l’ambasciatore a rapporto.

La risposta di Madrid e l’arrivo di Sánchez

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha tentato di scudare l’operato del suo Paese invocando solidarietà e bollando come indegne le accuse romane. Ma il blitz del premier Sánchez a Ceuta, accolto da una tempesta di fischi e contestazioni, resta l’atto finale di una giornata storica: il momento in cui la realtà della frontiera ha preteso un conto immediato alla politica.