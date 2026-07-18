Heather Parisi al Siracusa Pride: “polemiche? Io vedo solo tanti colori”

Una giornata di festa, partecipazione e rivendicazione dei diritti ha attraversato le strade di Siracusa con il Pride 2026, che ha visto protagonista come madrina Heather Parisi. Cappello in testa, occhiali da sole e il sorriso che da sempre la contraddistingue, la showgirl ha preso parte al corteo e ha voluto mandare un messaggio di libertà e inclusione, respingendo le discussioni nate nei giorni precedenti sulla sua presenza come testimonial della manifestazione. “Sono contenta di stare qui con voi ed orgogliosa di questa comunità. Polemiche? Quali polemiche”, ha dichiarato Heather Parisi, sintetizzando lo spirito con cui ha partecipato all’appuntamento.

Il corteo ha coinvolto alcune centinaia di persone, partite da piazza Euripide e arrivate fino a Ortigia, cuore storico della città. In testa alla manifestazione il camion scoperto con la madrina e il deejay impegnato a diffondere le hit di Elodie e Mengoni, mentre dietro hanno sfilato associazioni, rappresentanti istituzionali e cittadini che hanno scelto di partecipare alla giornata.

Siracusa Pride 2026, il corteo attraversa la città tra musica e partecipazione

Il Siracusa Pride 2026 si è trasformato in un momento collettivo di celebrazione e riflessione sui temi della libertà, dei diritti e dell’autodeterminazione. Alla manifestazione hanno preso parte anche i rappresentanti del centro antiviolenza Ipazia e dell’Ordine degli psicologi di Sicilia, presenti per testimoniare l’importanza del contrasto alla violenza, del sostegno alle persone e della promozione del benessere psicologico e sociale. La presenza di Heather Parisi ha rappresentato uno degli elementi più attesi della giornata. La madrina ha scelto di vivere il corteo a contatto con i partecipanti, sottolineando il valore umano dell’iniziativa al di là delle discussioni che avevano accompagnato il suo coinvolgimento.

Heather Parisi al Pride: “oggi siamo in strada per la libertà”

Durante il suo intervento, Heather Parisi ha raccontato anche il suo legame con la Sicilia, scherzando sui sapori dell’isola e citando alcuni piatti simbolo della tradizione gastronomica siciliana. “Ieri sera ho mangiato la pasta alla Norma: vieni in Sicilia e devi mangiarla. Viva la melanzana. Ma anche il cannolo era buonissimo”, ha detto. Poi il messaggio centrale della sua partecipazione al Siracusa Pride: la libertà come valore universale e diritto individuale.

“Oggi siamo in strada per la libertà. Sì, la libertà di qualsiasi cosa. – ha spiegato – La libertà di scelta, la libertà nella vita. Perché secondo me ognuno di noi deve decidere della propria vita. Viva la pace, viva la serenità, viva la festa. Oggi è una giornata bellissima e guai a chi pensa o chi tenta di rovinarla”. Parole che hanno accompagnato il passaggio del corteo lungo le vie cittadine, tra musica, colori e partecipazione.

“Io vedo solo tanti colori”: la risposta alle polemiche sulla presenza della madrina

Nei giorni precedenti alla manifestazione la scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride 2026 aveva generato alcune discussioni pubbliche. La showgirl, però, ha scelto di non alimentare il confronto e ha risposto direttamente alle domande sulle polemiche. “Non so assolutamente di che cosa si stia parlando. C’è polemica qua? No, no. Io vedo solo tanti colori”. Una frase che ha voluto riportare l’attenzione sul significato della manifestazione e sull’atmosfera vissuta durante il corteo. Per la madrina del Pride, infatti, il momento più importante è stato quello della partecipazione collettiva, con persone di età diverse unite dalla volontà di celebrare la libertà e il rispetto.

Il messaggio ai giovani: “se studi e sei umile, la tua vita cammina”

Durante la giornata Heather Parisi ha rivolto anche un pensiero ai giovani, concentrandosi sul valore dello studio, dell’impegno personale e della capacità di costruire il proprio futuro. “Se tu studi e sei umile e fai dei sacrifici, la tua vita cammina. Invece vedo molti ragazzi ai quali bastano mille like”. Un messaggio che si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra nuove generazioni, social network e crescita personale. Secondo Parisi, il successo non può essere legato soltanto alla visibilità immediata o alla ricerca di approvazione attraverso i social, ma deve passare attraverso impegno, formazione e consapevolezza.

Siracusa Pride, una giornata di diritti, inclusione e comunità

Il Siracusa Pride 2026 ha dunque portato in città un appuntamento dedicato ai temi dell’uguaglianza, dell’inclusione e della libertà individuale. La manifestazione ha unito momenti di festa e musica a contenuti sociali, coinvolgendo associazioni, professionisti e cittadini in un percorso condiviso. La presenza di Heather Parisi ha aggiunto visibilità all’evento, ma il cuore della giornata è rimasto il messaggio lanciato dal corteo: una comunità che sceglie di incontrarsi nelle strade e di rivendicare il diritto di ogni persona a vivere liberamente la propria identità e le proprie scelte. Tra colori, musica e partecipazione, Siracusa ha celebrato così il proprio Pride 2026, trasformando il centro storico in uno spazio aperto al dialogo e alla condivisione.