Guerra Iran, la prima pagina del New York Post invita Trump all’attacco decisivo: “fallo in grande e torna a casa” | FOTO

Una prima pagina costruita per scuotere l’opinione pubblica americana e aumentare la pressione sulla Casa Bianca. Il New York Post sceglie un titolo gigantesco, “Go big and come home”, traducibile come “Fallo in grande e torna a casa”, per sollecitare il presidente Donald Trump a intraprendere un’azione militare decisiva contro l’Iran. Nell’immagine, Trump occupa la parte sinistra della copertina, mentre alle sue spalle un sistema missilistico lancia un ordigno verso il cielo. Al centro compare la frase “Trump weighing ‘massive attack’ on stalling Iran”, con la quale il giornale sottolinea che il presidente starebbe valutando un attacco di vaste proporzioni contro Teheran, accusata di rallentare e ostacolare ogni tentativo di accordo.

Il messaggio più esplicito si trova però nella fascia rossa in fondo alla pagina: “The Post says: it’s the only way to end war”, cioè “Il Post dice: è l’unico modo per porre fine alla guerra”. Non si tratta quindi soltanto della rappresentazione di uno scenario discusso dall’amministrazione statunitense, ma di una netta presa di posizione editoriale a favore di un’operazione militare più incisiva.

Trump valuta una nuova escalation militare

La copertina arriva mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto un nuovo livello. Secondo quanto riferito da Axios, Trump avrebbe dichiarato di essere vicino a una decisione sull’eventualità di autorizzare un “massive attack” contro la Repubblica islamica. Il New York Post riferisce inoltre che Teheran avrebbe respinto l’ultima proposta per una tregua, alimentando ulteriormente l’ipotesi di una risposta americana su larga scala.

Le operazioni militari, nel frattempo, non si sono fermate. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani dal sud del Paese fino all’area del Mar Caspio, mentre l’Iran ha risposto con missili e droni diretti contro installazioni americane e alleate presenti nella regione. L’allargamento dello scontro coinvolge anche il Mar Rosso e le rotte energetiche internazionali, con gli Houthi sostenuti da Teheran protagonisti di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.

È in questo quadro che il tabloid statunitense propone la propria ricetta: un’offensiva sufficientemente forte da ridurre le capacità militari iraniane, costringere Teheran ad accettare le condizioni americane e consentire successivamente agli Stati Uniti di ridimensionare il proprio coinvolgimento. Una strategia sintetizzata, appunto, nell’espressione “colpire in grande e tornare a casa”, ma che comporterebbe il rischio concreto di una guerra ancora più ampia.

La Germania invita i cittadini a lasciare l’Iran

A confermare la gravità della situazione è anche la decisione del Ministero degli Esteri tedesco, che ha rinnovato l’invito ai cittadini della Germania a lasciare l’Iran. Berlino sconsiglia qualsiasi viaggio nel Paese, avverte del rischio di arresti arbitrari e sottolinea che le possibilità di assistenza da parte dell’ambasciata tedesca a Teheran sono estremamente limitate.