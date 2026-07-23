Guardiola? Sì, ma prima anche Ancelotti. La rivelazione di Maldini sul ct dell’Italia: “abbiamo parlato anche con lui”

“Da qui dalla Lega Serie A è partita questa mia avventura e sono felice di essere tornato oggi. Di solito si parte dal ct, poi la filiera, io ho invertito l’ordine. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo, ci ho messo due settimane per convincerli. Il ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente”. Così, in conferenza, il Presidente Federale Malagò ha parlato alla stampa dopo l’incontro coi club di Serie A. Insieme a lui, Maldini e Leonardo. Argomento caldo, ovviamente, il ct dell’Italia, su tutti il nome di Pep Guardiola, dopo l’incontro dei giorni scorsi.

Proprio Maldini ha fatto intendere che non si può aspettare all’infinito, che un po’ di fretta c’è, ma che allo stesso tempo non si può confondere con la frenesia sulla scelta. “L’ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C’è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta” ha affermato. Significa che sono determinati a cercare la persona giusta, quella che realmente vogliono. E non è un mistero che Guardiola sia il primo della lista, ma non solo. Intanto Maldini ha svelato un altro nome: “Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità generale”.

L’obiettivo è chiaro: partire dai migliori, essere determinati su quelli. Si era parlato anche con Ancelotti. “Sento grande responsabilità e pressione, qui c’è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi, quando l’Italia chiama è difficile dire di no. Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c’è totale condivisione di valori e stima. La Serie A, nell’incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi. La mia figura prima non esisteva” ha aggiunto Maldini.

Ha parlato anche Leonardo: “vogliamo fare il ct quanto prima ma definire bene quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, si parla di piani A, B, C e abbiamo le idee chiare anche su quello. C’è da costruire un’idea, io e Paolo siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. A lui è arrivata questa proposta molto forte, con il passare dei giorni è diventato il suo sogno e quindi anche il mio. La nostra complicità e l’amicizia sono ingredienti che potremo trasmettere, c’è bisogno di energia positiva in un momento così. Vogliamo creare un movimento che coinvolge tutti altrimenti non riusciremo a uscire. Non c’è mai stata una direzione tecnica Figc come quella che è stata affidata a Paolo, unirà mondi che finora hanno fatto fatica ad interagire. Il movimento sarà molto sulla parte tecnica, il calcio italiano da questo punto di vista è indietro, è poco propositivo, dobbiamo dare una metodologia nuova che permetta al calcio di crescere”.