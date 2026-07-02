Grave incidente in provincia di Messina: duro scontro tra una moto ed un furgone, sul posto l’elisoccorso

Un grave incidente stradale a Calderà, a Barcellona Pozzo di Gotto, ha coinvolto nel pomeriggio una moto e un furgone lungo via Stretto Ponte Califi. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il grave ferimento di un motociclista. Il ferito è stato portato al Policlinico di Messina, dove è stato affidato ai medici dopo le prime operazioni di soccorso e stabilizzazione.

Elisoccorso per il motociclista ferito gravemente

A causa della gravità delle condizioni del motociclista, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in località Torretta, a Milazzo, dove il ferito è stato trasferito prima del successivo trasporto al Policlinico di Messina. Il motociclista, un milazzese di 58 anni, ha riportato gravi ferite nello scontro con il furgone. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo è stato preso in carico per il trasferimento in ospedale. La scelta di ricorrere all’elisoccorso conferma la particolare delicatezza del quadro clinico. L’intervento aereo è stato disposto per ridurre i tempi di trasporto e consentire al ferito di raggiungere rapidamente il presidio ospedaliero messinese.

Trasferimento al Policlinico di Messina

Dopo l’intervento dell’elisoccorso, il motociclista ferito è stato trasferito al Policlinico di Messina. L’uomo, che ha riportato gravi ferite, è stato affidato alle cure dei sanitari. Il percorso dei soccorsi ha previsto il trasferimento del ferito in località Torretta, a Milazzo, dove l’elicottero è atterrato per consentire il successivo trasporto verso Messina. Si tratta di una procedura legata alla necessità di intervenire con urgenza e garantire al paziente assistenza specialistica. Le condizioni del 58enne hanno reso necessario un intervento rapido e coordinato tra le squadre presenti sul luogo dell’incidente e il sistema di emergenza sanitaria.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, le cause dello scontro tra la moto e il furgone sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri dovranno chiarire come sia avvenuto l’impatto lungo via Stretto Ponte Califi e verificare tutti gli elementi utili alla ricostruzione. Saranno valutate la posizione dei mezzi, le condizioni della strada e ogni altro dettaglio necessario per comprendere la sequenza dei fatti. La ricostruzione sarà decisiva per stabilire eventuali responsabilità e definire il quadro dell’incidente che ha coinvolto il motociclista milazzese