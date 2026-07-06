Grave incidente allo svincolo di Messina Centro, uomo in ospedale

L’impatto è avvenuto questa mattina in prossimità della rampa di ingresso. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico di Messina

incidente auto moto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in prossimità della rampa di ingresso dello svincolo di Messina Centro. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto ha coinvolto un furgoncino e un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio è stato un 61enne, rimasto ferito in modo grave nello scontro. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto violentemente la testa ed è stato soccorso dai medici del 118, intervenuto sul posto insieme alla polizia stradale.

Scontro allo svincolo di Messina Centro: ferito grave un 61enne

La notizia più rilevante riguarda le condizioni del 61enne coinvolto nell’incidente. Dopo lo scontro tra il furgoncino e il mezzo a due ruote, l’uomo ha riportato un trauma importante alla testa. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente nell’area dello svincolo di Messina Centro e hanno prestato le prime cure al ferito. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina.

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