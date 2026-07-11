Grande successo per “80 voglia di 90 e 2000”:  Villa San Giuseppe si conferma cuore pulsante dell’estate reggina

Una serata straordinaria, all’insegna della musica, del divertimento e della partecipazione, ha animato ieri sera il suggestivo Giardino San Carlo Acutis, in Piazza Umberto I, dove si è svolto l’evento “80 VOGLIA DI 90 E 2000”, inserito nel cartellone estivo “VILLA SAN GIUSEPPE SOUND NIGHT 2026”, promosso e organizzato dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe. Un autentico successo di pubblico ha caratterizzato l’iniziativa, che ha richiamato centinaia di persone tra giovani, famiglie e appassionati della grande musica degli anni ’80, ’90 e 2000, trasformando Villa San Giuseppe in un luogo di festa, aggregazione e condivisione.

Numerosi anche gli ospiti giunti da Reggio Calabria e da diversi centri della Vallata del Gallico, a testimonianza del crescente richiamo che gli eventi organizzati dall’Associazione stanno assumendo sul territorio.

A rendere ancora più coinvolgente la serata è stata la professionalità del DJ Gianfry, che dalla consolle ha saputo accompagnare il pubblico in un emozionante viaggio musicale tra i grandi successi di tre decenni indimenticabili, facendo ballare e divertire i tantissimi presenti fino a tarda sera.

“È stata una serata davvero bellissima – dichiara Andrea Romeo, responsabile organizzativo dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe –. Vedere così tanti giovani, famiglie e cittadini riuniti in un contesto così suggestivo ci riempie di orgoglio. Il nostro obiettivo è quello di far vivere Villa San Giuseppe attraverso eventi di qualità, capaci di creare momenti di aggregazione e valorizzare il nostro territorio. La partecipazione straordinaria di ieri sera rappresenta il premio più bello per tutto il lavoro svolto“.

Grande la soddisfazione dell’Associazione per un risultato che conferma la bontà del progetto “Villa San Giuseppe Sound Night 2026”, nato con l’intento di offrire occasioni di incontro, socialità e intrattenimento, contribuendo a rendere sempre più viva e dinamica la comunità.

L’entusiasmo manifestato dai partecipanti ha coinvolto l’intera comunità di Villa San Giuseppe e tutta la Vallata del Gallico, che hanno risposto con calore a un’iniziativa capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica e dello stare insieme.

“Sulla scia del grande successo di questa serata – aggiunge Andrea Romeo – stiamo già lavorando per inserire nel programma altri appuntamenti che possano continuare a regalare emozioni e momenti di condivisione. Vogliamo che Villa San Giuseppe continui ad essere un punto di riferimento per l’estate reggina e un luogo dove cultura, musica e socialità possano incontrarsi“.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’amico Claudio Polimeni, della Polys Music di Reggio Calabria, per i preziosi suggerimenti, la disponibilità e la collaborazione che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

Il successo di “80 VOGLIA DI 90 E 2000” rappresenta un’ulteriore conferma della vitalità dell’Associazione e della capacità della comunità di Villa San Giuseppe di fare rete, creare occasioni di crescita e offrire eventi di qualità che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza. Una comunità viva, protagonista e sempre più punto di riferimento per l’intera area nord di Reggio Calabria.

Prossimo appuntamento a Villa San Giuseppe il 25 Luglio per il 2° TORNEO DI BURACO” organizzato dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe sempre nel Giardino San Carlo Acutis.