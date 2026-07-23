“Graduation Day” di UniMe, migliaia di persone al Teatro Antico di Taormina | FOTO e VIDEO

Il Teatro Antico di Taormina ha ospitato, ieri sera, il Graduation Day dell’Università di Messina, una celebrazione dedicata ai giovani che hanno concluso il proprio percorso accademico e si preparano ad affrontare una nuova fase della loro vita personale e professionale. Nello scenario del celebre teatro si sono ritrovate migliaia di persone tra laureati, parenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Una partecipazione numerosa che ha trasformato la cerimonia in un momento collettivo dedicato al valore della formazione, all’impegno richiesto dagli studi universitari e alle prospettive delle nuove generazioni. Il Graduation Day ha rappresentato un’occasione per celebrare non soltanto il conseguimento del titolo, ma anche il percorso affrontato da ogni studente. Anni di lezioni, esami, sacrifici e obiettivi raggiunti sono confluiti in una giornata dal forte valore simbolico, condivisa con familiari, accompagnatori e membri della comunità universitaria.

Gianni Riotta e Ninni Bruschetta ospiti d’onore

Ospiti d’onore della cerimonia sono stati Gianni Riotta e Ninni Bruschetta, presenti all’appuntamento dedicato ai laureati dell’Università di Messina. La loro partecipazione ha accompagnato una giornata incentrata sui giovani, sulla cultura e sul futuro. Il Graduation Day si è così configurato non soltanto come una celebrazione accademica, ma anche come un momento pubblico di incontro tra il mondo universitario, le istituzioni e personalità della comunicazione e dello spettacolo. La presenza dei due ospiti ha arricchito una manifestazione costruita intorno al valore della conoscenza e alla necessità di trasformare le competenze acquisite durante gli studi in strumenti utili per affrontare le sfide successive.

Federico Basile ai giovani: credete nei vostri sogni

Tra i momenti centrali del Graduation Day di Taormina vi è stato il messaggio del sindaco di Messina, Federico Basile, rivolto ai giovani laureati. Il primo cittadino ha posto l’accento sul talento, sull’impegno e sul futuro delle nuove generazioni, invitando i ragazzi a non considerare mai troppo ambiziosi i propri sogni e a non vedere la propria terra come un limite. Il suo intervento ha affrontato anche il rapporto tra i giovani e Messina, rivolgendosi sia a coloro che sceglieranno di costruire altrove il proprio futuro sia a chi deciderà di restare. In entrambi i casi, il sindaco ha richiamato il valore dell’appartenenza e la possibilità di contribuire, attraverso idee, sacrifici e risultati, al destino della città.

Queste le parole del sindaco di Messina, riportate integralmente: “abbiamo celebriamo il talento, l’impegno e il futuro dei nostri giovani. Ai giovani ho detto questo: Non permettete mai a nessuno di farvi credere che i vostri sogni siano troppo grandi o che la vostra terra sia troppo piccola per contenerli. Portate sempre Messina nel cuore, ovunque la vita vi conduca. E se sceglierete di restare, fatelo con l’orgoglio di chi sa che ogni idea, ogni sacrificio e ogni traguardo possono cambiare il destino di una città. Non possiamo costruire strade, scuole e luoghi, ma il futuro lo costruite voi: con il vostro entusiasmo, il vostro coraggio e la vostra voglia di non arrendervi. Abbiate il coraggio di sognare. E abbiate ancora più coraggio di trasformare quei sogni in realtà. Perché il futuro di Messina avrà sempre il vostro volto”.

"Graduation Day" di UniMe, migliaia di persone al Teatro Antico di Taormina

"Graduation Day" di UniMe, successo al Teatro Antico di Taormina