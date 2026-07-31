Governo, la fiducia degli italiani nel premier Meloni è stabile | DATI

Più della metà degli intervistati dichiara di non avere alcuna fiducia in Giorgia Meloni. È il dato più rilevante del sondaggio pubblicato da Termometro Politico, nel quale il 51,4% risponde «per nulla» alla domanda: “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”. La quota di chi esprime invece molta fiducia nella premier raggiunge il 25,5%, mentre il 13,3% dichiara di averne abbastanza. Sommando queste due risposte, il livello complessivo di fiducia positiva si attesta al 38,8%. Sul versante opposto, il 9,3% degli intervistati afferma di avere poca fiducia. Insieme al 51,4% di chi risponde “per nulla”, i giudizi negativi raggiungono complessivamente il 60,7%. Soltanto lo 0,5% sceglie l’opzione “Non so/preferisco non rispondere”.

Sondaggio realizzato con metodo CAWI su 2.400 interviste

La rilevazione è stata realizzata con metodo CAWI, attraverso 2.400 interviste raccolte tra il 28 e il 30 luglio 2026. Il metodo CAWI prevede la somministrazione del questionario tramite strumenti online. Nell’immagine non sono riportati ulteriori dettagli sulla composizione del campione, sul margine di errore o sui criteri di ponderazione.