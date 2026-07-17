“Governo di Liberazione”, tutto esaurito al Teatro Politeama di Palermo: 800 partecipanti all’assemblea regionale

Il Teatro Politeama di Palermo registra il tutto esaurito per l’assemblea regionale “Governo di Liberazione”, in programma domani, sabato 18 luglio, alle ore 10. Le prenotazioni sono state ufficialmente chiuse. Nonostante le numerose richieste ancora in arrivo, non sarà possibile accogliere ulteriori partecipanti. La direzione del Teatro Politeama, con apposita comunicazione ufficiale, ha infatti confermato che, a causa dell’inagibilità di alcune aree della struttura, la capienza massima autorizzata è di 800 partecipanti, oltre allo staff organizzativo.
“L’eccezionale risposta ricevuta dimostra che esiste una forte domanda di partecipazione e di confronto politico. Ringraziamo tutti coloro che hanno prenotato e anche quanti, purtroppo, non potranno essere presenti per i limiti di capienza imposti dalla struttura“, dichiarano gli organizzatori. L’assemblea vedrà la partecipazione di rappresentanti dei principali partiti siciliani. Hanno infatti confermato la loro presenza:
Anthony Barbagallo – Partito Democratico
Marianna Caronia – Noi Moderati
Salvatore Cascio – Democrazia Cristiana
Nuccio Di Paola – Movimento 5 Stelle
Vincenzo Figuccia – Lega
Gandolfo Lo Verde – Segretario regionale Controcorrente
Gianfranco Miccichè – Gruppo Misto
Fabrizio Micari – Casa Riformista
Nino Oddo – Partito Socialista Italiano
Luca Sbardella – Fratelli d’Italia
Si resta inoltre in attesa della conferma della partecipazione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 18 luglio, alle ore 10, al Teatro Politeama di Palermo.