“Governo di Liberazione”, tutto esaurito al Teatro Politeama di Palermo: 800 partecipanti all’assemblea regionale

Il Teatro Politeama di Palermo registra il tutto esaurito per l’assemblea regionale “Governo di Liberazione”, in programma domani, sabato 18 luglio, alle ore 10. Le prenotazioni sono state ufficialmente chiuse. Nonostante le numerose richieste ancora in arrivo, non sarà possibile accogliere ulteriori partecipanti. La direzione del Teatro Politeama, con apposita comunicazione ufficiale, ha infatti confermato che, a causa dell’inagibilità di alcune aree della struttura, la capienza massima autorizzata è di 800 partecipanti, oltre allo staff organizzativo.

“L’eccezionale risposta ricevuta dimostra che esiste una forte domanda di partecipazione e di confronto politico. Ringraziamo tutti coloro che hanno prenotato e anche quanti, purtroppo, non potranno essere presenti per i limiti di capienza imposti dalla struttura“, dichiarano gli organizzatori. L’assemblea vedrà la partecipazione di rappresentanti dei principali partiti siciliani. Hanno infatti confermato la loro presenza:

Anthony Barbagallo – Partito Democratico

Marianna Caronia – Noi Moderati

Salvatore Cascio – Democrazia Cristiana

Nuccio Di Paola – Movimento 5 Stelle

Vincenzo Figuccia – Lega

Gandolfo Lo Verde – Segretario regionale Controcorrente

Gianfranco Miccichè – Gruppo Misto

Fabrizio Micari – Casa Riformista

Nino Oddo – Partito Socialista Italiano

Luca Sbardella – Fratelli d’Italia

Si resta inoltre in attesa della conferma della partecipazione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 18 luglio, alle ore 10, al Teatro Politeama di Palermo.