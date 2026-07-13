Governo di Liberazione, De Luca: “al Politeama presenteremo una vera rivoluzione politica per la Sicilia”

“Il Governo di Liberazione rappresenta a tutti gli effetti una rivoluzione nel panorama politico siciliano. Sabato 18 luglio, alle ore 10, vi aspettiamo al Teatro Politeama di Palermo per condividere una visione politica autonomista, civica e progressista che guarda al futuro della Sicilia”. Lo afferma Cateno De Luca, annunciando l’assemblea regionale del movimento in programma il prossimo 18 luglio. “Nel corso delle ultime settimane abbiamo portato avanti un intenso confronto, con tanti incontri e riflessioni che hanno alimentato il dibattito politico sia a Palermo sia a Roma. Adesso ogni ulteriore trattativa è stata definita e il 18 luglio presenteremo l’esito di questo percorso”, rimarca.

“Sarà l’occasione per comprendere quale sarà la direzione politica dei prossimi mesi e quali saranno le iniziative che metteremo in campo per costruire il Governo di Liberazione della Sicilia”, prosegue De Luca. “Per partecipare all’assemblea è necessario prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma dedicata“, conclude.