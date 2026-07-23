GOM Reggio Calabria, al via il progetto che unisce acconciatori ed estetiste al servizio dei pazienti oncologici

È stato presentato, presso le strutture oncologiche del Presidio “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il progetto “Un Sorriso Sempre”, iniziativa di solidarietà promossa dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Reggio Calabria. Grazie all’adesione volontaria di oltre trenta acconciatori ed estetiste della CNA, una rete di saloni aprirà gratuitamente le proprie porte a donne e uomini in trattamento oncologico, offrendo non soltanto un servizio professionale, ma soprattutto un gesto di ascolto, dignità e speranza.

La Direzione Strategica del G.O.M. esprime un sincero ringraziamento alla CNA e a tutti i rappresentanti del mondo dell’artigianato che, con questo progetto, trasformano i valori della solidarietà in un gesto concreto di vicinanza e comunità.