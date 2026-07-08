Goletta Verde arriva in Calabria: tappa a Villa San Giovanni e spunta la solita retorica contro il Ponte sullo Stretto

Goletta Verde arriva in Calabria nel pomeriggio di giorno 10 luglio e farà tappa dall’11 al 13 luglio a Villa San Giovanni comune della città metropolitana di Reggio Calabria. Giunta alla 40esima edizione, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa di mare e coste ha come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia.

In Calabria a Villa San Giovanni il primo appuntamento con Goletta Verde. “Sarà sabato 11 luglio con una mattinata dedicata alla pulizia dei fondali e all’educazione ambientale con i laboratori didattici. a bordo barca. Nel pomeriggio attività di beach litter sulla spiaggia di Catona. La serata si concluderà con la firma del protocollo di intesa “Lido Amico delle Tartarughe” siglato da Legambiente e la Stazione E1 Bella Beach nell’ambito del progetto Life Turtlenest, co-finanziato dall’Unione Europea”, c’è scritto in una nota.

“Si proseguirà domenica 12 luglio ore 10:30 con una passeggiata di solidarietà con gli espropriandi degli immobili situati dove potrebbe sorgere il ponte e, nel pomeriggio, con i laboratori didattici “Alla scoperta del Mare”. Seguirà alle ore 18.30, a piazza delle Repubbliche Marinare, l’incontro pubblico dal titolo “L’ombra del Ponte sullo Stretto e la mobilità che non c’è” per discutere con esperti e cittadinanza sulla mobilità calabrese necessaria e le grandi opere che, invece, non servono. La tappa si concluderà lunedì 13 luglio ore 10:00 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata nel Porto di Villa San Giovanni, con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio delle acque svolto dai volontari e dalle volontarie di Legambiente sulle coste calabresi”, spiega la nota.

“L’arrivo di Goletta Verde è sempre una importante occasione per riflettere sulle criticità del nostro territorio”

“L’arrivo di Goletta Verde è sempre una importante occasione per riflettere sulle criticità del nostro territorio per migliorare l’esistente – dichiara Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria. Nella tappa calabrese di Goletta Verde, abbiamo focalizzato l’attenzione, su alcuni temi importanti a partire dalla tutela della biodiversità costiera e marina effettuando anche attività concrete di pulizia di spiagge e fondali attraverso il progetto Acqua azzurra, finanziato dalla regione Calabria e progetto Life Turtlenest per la conservazione delle tartarughe marine. Parleremo del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e della mobilità che serve ed ancora non c’è e naturalmente presenteremo i risultati dei nostri campionamenti finalizzati a rivelare -affinché le Autorità preposte li risolvano- punti critici da cui nascono situazioni di cattiva o assente depurazione. Sarà una tappa di condivisione e confronto sulla salvaguardia del mare e delle coste”.

40 anni di Goletta Verde: Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione solcando il Mediterraneo con due imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato fino a Brindisi; e con l’Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, navigando fino ad inizio agosto per arrivare in Liguria, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

In 40 anni, dal 1986 ha percorso 160.000 km, Goletta Verde ha percorso quattro volte il periplo della Terra, ed effettuato decine di migliaia di analisi, centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e qualche volta all’estero. Storici i blitz contro gli ecomostri, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana. Dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe. Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un’eco-vittoria storica per Goletta Verde che nel 2017 è anche approdata all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani, a New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.