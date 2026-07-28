Goletta dei Laghi arriva in Calabria: attesi i risultati dei controlli sui cinque laghi silani

La qualità delle acque di cinque laghi della Sila sarà al centro della dodicesima tappa di Goletta dei Laghi 2026, in arrivo in Calabria. Mercoledì 29 luglio, alle ore 10, nel Centro Sportivo Lorica, sul lungolago di San Giovanni in Fiore, Legambiente presenterà i risultati delle analisi effettuate sui laghi Arvo, Cecita, Ampollino, Passante e Ariamacina. La conferenza stampa consentirà di conoscere gli esiti del monitoraggio microbiologico e chimico-fisico condotto sui principali bacini lacustri silani e offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del nuovo dossier “Laghi Silani 2026”. Al termine dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a un’escursione in canoa sul lago Arvo, organizzata in collaborazione con CamminaSila.

La presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, sottolinea il valore ambientale e paesaggistico dei laghi della Sila e l’importanza di affiancare alle analisi scientifiche il confronto con le comunità e le attività di informazione, soprattutto davanti agli effetti sempre più evidenti della crisi climatica. “Con Goletta dei Laghi rinnoviamo il nostro impegno per la tutela dei laghi silani, patrimonio naturale di straordinario valore ambientale e paesaggistico. Il monitoraggio delle acque, insieme al dialogo con i territori e alle attività di informazione, rappresenta uno strumento essenziale per individuare le criticità e promuovere una gestione sempre più attenta e sostenibile di questi ecosistemi. Di fronte alle sfide poste dalla crisi climatica, investire nella conoscenza e nella partecipazione delle comunità significa creare le condizioni per preservare i laghi e la loro biodiversità anche per le generazioni future”.

Goletta dei Laghi, storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela e al monitoraggio dei laghi italiani, raggiunge nel 2026 la sua ventunesima edizione. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio lacustre nazionale attraverso analisi scientifiche sullo stato di salute delle acque, l’individuazione delle principali criticità che minacciano gli ecosistemi e la promozione di interventi concreti per la loro salvaguardia. La tappa calabrese rappresenta il dodicesimo appuntamento della campagna nazionale. Goletta dei Laghi 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali Novamont e Conou e con La Nuova Ecologia nel ruolo di media partner.