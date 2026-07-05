Giusi Princi e la dolce dedica per il compleanno della piccola Stefania: “i figli sono di chi li ama e li cresce”

“Otto anni di te… Otto anni del tuo amore, della tua dolcezza, della tua intelligenza, della tua complicità, della tua inarrestabile curiosità, della tua sana vivacità, del tuo inappagabile bisogno di affetto. Sei entrata in maniera inaspettata e preponderante nella nostra vita, “occupando” non solo il nostro cuore, ma anche gli spazi di casa: le tue pentoline nella dispensa degli utensili, le tue bambole nel lettone, i tuoi vestitini, le tue borse, puntualmente e sistematicamente da te messe dove stanno i miei oggetti, i tuoi libri e quadernini accanto a quelli di tuo fratello Nico. Hai “marcato” ogni angolo di casa, come se avessi il bisogno di ricordarci ogni giorno che tu ci sei. Ma per noi, bambina mia, ci sei sempre stata. Abbiamo lottato tanto, ma alla fine la giustizia ha prevalso. La più bella risposta l’abbiamo avuta proprio da te qualche tempo fa: “Mamma, alla mia compagnetta che ha detto che sono stata adottata, ho risposto come dite sempre voi: i figli sono di chi li ama e di chi li cresce. Ecco perché io sono vostra figlia”.

Buon compleanno Stefi!

Ti vogliamo bene bambina nostra.

Sii felice. Sii serena Sempre!”. E’ questo il dolce messaggio che l’On. Giusi Princi ha pubblicato sui social per augurare buon compleanno alla piccola e dolcissima Stefania.