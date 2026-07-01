“Giuseppe Rosaroll: una biografia politica”, a Reggio Calabria la presentazione del volume di Ugo Muraca

Un mese, quello di luglio in Biblioteca , ancora dedicato alla “percezione del tempo tra antico, moderno e contemporaneità”, Lo propone l’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava”, con l’adesione della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e del CIS Calabria, tra saggi di storia, anniversari (Marinetti) lezioni e riflessioni sulla intelligenza artificiale, il tema più importante per il futuro dell’Umanità al centro anche della riflessione di Papa Leone XIV nella recente enciclica Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

Presso la Sala Giuffrè della De Nava la presentazione del volume di un giovane studioso messinese, Ugo Muraca

Si comincia giovedì 2 luglio alle ore 17,15 presso la Sala Giuffrè della De Nava con la presentazione del volume di un giovane studioso messinese, Ugo Muraca, Dottorando di Ricerca presso il DICAM dell’Università di Messina, “Giuseppe Rosaroll: una biografia politica”, nel quale l’Autore ricostruisce la biografia del generale Rosaroll, che visse e operò in un periodo storico particolarmente tempestoso del Mezzogiorno d’Italia, tra la rivoluzione napoletana del 1799, sostenuta dalle armi francesi, il fallimento di questa medesima rivoluzione, anche ad opera del cardinale Ruffo, e la restaurazione borbonica con la conseguente brutale repressione dei rivoluzionari, fino al ritorno dei Francesi di Re Giuseppe Bonaparte e Giacchino Murat e la seconda restaurazione dei Borboni con il fallimento dei moti costituzionali del 1820-1821. Una esistenza avventurosa messa a servizio di un ideale politico che al pari di tanti altri segna un’epoca che con fatica si apre al nuovo.

A presentare il volume un parterre di storici di tutto rispetto: il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria e autore, tra l’altro, della biografia di quel cardinale Fabrizio Ruffo che tanta parte ebbe nella repressione della rivoluzione del 1799; il prof. Salvatore Bottari, Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina; la prof.ssa Mirella Vera Mafrici, studiosa insigne, specializzata in Storia moderna, Storia del Mezzogiorno in età moderna e Storia del Mediterraneo nonchè docente per decenni nelle Università di Reggio Calabria e di Salerno. Condurrà l’incontro il Dott. Fabio Arichetta Responsabile per Anassilaos del Centro Studi per la Storia Moderna e Contemporanea “Rosario Romeo”e Deputato Storia Patria Calabria. A portare i saluti della Biblioteca la dott.ssa Daniela Neri, responsabile della De Nava.