Giunta Cannizzaro, CISL Reggio Calabria: “vicesindaco donna grande segnale. Serve capacità e visione”

“In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, desidero rivolgere, a nome della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, i migliori auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, ai componenti della giunta e a tutti i consiglieri comunali, nella certezza che svolgeranno il proprio mandato con responsabilità e con uno sguardo sempre rivolto all’interesse generale della città e della sua comunità“. È quanto dichiara il segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra.

“Il rilancio di Reggio Calabria richiede impegno, capacità amministrativa e una visione di lungo periodo. La città e il suo territorio hanno bisogno di affrontare con determinazione le grandi sfide legate allo sviluppo economico, alla creazione di occupazione di qualità, al rafforzamento dei servizi pubblici e al sostegno delle persone e delle famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità. Sono obiettivi sui quali il confronto con le parti sociali rappresenta un valore aggiunto e uno strumento indispensabile per costruire soluzioni condivise“.

“Accogliamo con favore anche la scelta di affidare, per la prima volta, l’incarico di vicesindaco a una donna. È un segnale importante, che auspichiamo possa tradursi sempre più in una presenza qualificata delle donne nella vita pubblica e amministrativa“.

“La CISL conferma la propria disponibilità a un confronto leale e costruttivo con la nuova amministrazione su tutte le questioni che riguardano il futuro del territorio: dalle politiche del lavoro agli investimenti, dalle infrastrutture alla rigenerazione urbana, fino al rafforzamento del welfare locale e dei servizi di prossimità. Il nostro obiettivo resta quello di contribuire, nell’autonomia dei rispettivi ruoli, alla costruzione di una città più solidale, attrattiva e competitiva“, si legge in conclusione.