Giro podistico di Castelbuono, presentato il trofeo delle Cento edizioni

Svelato il trofeo delle Cento edizioni del Giro podistico internazionale di Castelbuono. L’opera inedita, realizzata dall’architetto Gerardo Sineri, è stata presentata stamattina a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Erano presenti l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco del Comune del Palermitano, Mario Cicero, l’autore e un delegato del Giro podistico, Bartolo Fina. Il trofeo rappresenta una riproduzione in scala del futuro monumento celebrativo che sarà collocato definitivamente in piazza Matteotti, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area, diventando un elemento permanente del patrimonio urbano della città madonita.

Il Giro podistico internazionale di Castelbuono, tra le competizioni su strada più antiche e prestigiose al mondo, rappresenta da oltre un secolo uno dei simboli dello sport siciliano e un patrimonio identitario della comunità castelbuonese. Si svolgerà come ogni anno il prossimo 26 luglio. “Il monumento – ha detto Scarpinato – sarà fruibile da cittadini e visitatori e rappresenta un simbolo destinato a tramandare alle future generazioni la memoria di una manifestazione che ha scritto oltre un secolo di storia dello sport internazionale. Un simbolo identitario forte, capace di rafforzare il legame tra sport, arte e cultura”. Da oggi, il trofeo delle Cento edizioni sarà esposto per quindici giorni nell’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo, offrendo ai viaggiatori un’anteprima del futuro monumento e un’importante occasione di promozione della storia e dell’identità del Giro podistico di Castelbuono.