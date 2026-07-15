“Giovani Ambasciatori della Cultura Locale”: Calabria sul podio con Fondazione Valentia ETS

La Calabria sale sul podio del Contest nazionale “Giovani Ambasciatori della Cultura Locale” grazie a Fondazione Valentia ETS. Nel corso della cerimonia di premiazione, ospitata nella Sala Tevere della Regione Lazio, il presidente della Fondazione, Anthony Lo Bianco, ha ritirato la targa assegnata a “Passaporto Vivo d’Italia”, classificatosi al terzo posto tra i progetti selezionati a livello nazionale. Promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani, il Contest nasce per sostenere le idee delle nuove generazioni e valorizzare progetti capaci di raccontare il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dei territori italiani.

La proposta elaborata da Fondazione Valentia mette al centro la provincia di Vibo Valentia e affida ai giovani il compito di riscoprirne e raccontarne borghi, tradizioni, storie, paesaggi ed eccellenze.

Il percorso pilota coinvolge i territori di Zungri, Spilinga, Ricadi, Pizzo, Zambrone, Filandari e Vibo Valentia. Attraverso missioni culturali, contenuti multimediali, QR code e strumenti digitali, ragazze e ragazzi potranno vivere il territorio in maniera partecipata, diventando ambasciatori delle proprie comunità.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio perché porta all’attenzione nazionale il volto più autentico e positivo della provincia di Vibo Valentia – dichiara Anthony Lo Bianco, presidente di Fondazione Valentia –. Una terra ricca di storia e bellezza, ma soprattutto di giovani capaci, creativi e pieni di talento, ai quali dobbiamo offrire fiducia e occasioni concrete per esprimere il proprio valore“.

“Con questo progetto vogliamo renderli protagonisti, non semplici destinatari delle iniziative. Saranno loro a custodire le nostre radici, raccontare le eccellenze locali e contribuire a costruire una nuova visione del territorio. Portare a Roma un pezzo della nostra Calabria e vederne riconosciuto il valore è stata un’emozione che difficilmente dimenticherò“.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, che ha consegnato le targhe ai progetti selezionati, sottolineando il ruolo delle istituzioni nel sostenere le idee e la partecipazione delle nuove generazioni.

Il terzo posto nazionale rappresenta per Fondazione Valentia un ulteriore riconoscimento del lavoro portato avanti nel campo delle politiche giovanili, della cultura e della valorizzazione territoriale, nonché un nuovo punto di partenza per trasformare le idee dei giovani in opportunità concrete per la Calabria.