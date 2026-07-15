“Giovani Ambasciatori della Cultura Locale”: Calabria sul podio con Fondazione Valentia ETS

Il progetto promosso dalla Fondazione conquista il terzo posto nazionale. Il presidente Anthony Lo Bianco ha ritirato il riconoscimento nella Sala Tevere della Regione Lazio

Fondazione Valentia Anthony Lo Bianco

La Calabria sale sul podio del Contest nazionale “Giovani Ambasciatori della Cultura Locale” grazie a Fondazione Valentia ETS. Nel corso della cerimonia di premiazione, ospitata nella Sala Tevere della Regione Lazio, il presidente della Fondazione, Anthony Lo Bianco, ha ritirato la targa assegnata a “Passaporto Vivo d’Italia”, classificatosi al terzo posto tra i progetti selezionati a livello nazionale. Promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani, il Contest nasce per sostenere le idee delle nuove generazioni e valorizzare progetti capaci di raccontare il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dei territori italiani.

La proposta elaborata da Fondazione Valentia mette al centro la provincia di Vibo Valentia e affida ai giovani il compito di riscoprirne e raccontarne borghi, tradizioni, storie, paesaggi ed eccellenze.

Il percorso pilota coinvolge i territori di Zungri, Spilinga, Ricadi, Pizzo, Zambrone, Filandari e Vibo Valentia. Attraverso missioni culturali, contenuti multimediali, QR code e strumenti digitali, ragazze e ragazzi potranno vivere il territorio in maniera partecipata, diventando ambasciatori delle proprie comunità.

Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio perché porta all’attenzione nazionale il volto più autentico e positivo della provincia di Vibo Valentia – dichiara Anthony Lo Bianco, presidente di Fondazione Valentia –. Una terra ricca di storia e bellezza, ma soprattutto di giovani capaci, creativi e pieni di talento, ai quali dobbiamo offrire fiducia e occasioni concrete per esprimere il proprio valore“.

Con questo progetto vogliamo renderli protagonisti, non semplici destinatari delle iniziative. Saranno loro a custodire le nostre radici, raccontare le eccellenze locali e contribuire a costruire una nuova visione del territorio. Portare a Roma un pezzo della nostra Calabria e vederne riconosciuto il valore è stata un’emozione che difficilmente dimenticherò“.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, che ha consegnato le targhe ai progetti selezionati, sottolineando il ruolo delle istituzioni nel sostenere le idee e la partecipazione delle nuove generazioni.

Il terzo posto nazionale rappresenta per Fondazione Valentia un ulteriore riconoscimento del lavoro portato avanti nel campo delle politiche giovanili, della cultura e della valorizzazione territoriale, nonché un nuovo punto di partenza per trasformare le idee dei giovani in opportunità concrete per la Calabria.

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