Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo: le “Sentinelle del Mar Jonio” in azione contro l’inquinamento da plastica

Il prossimo 8 luglio 2026, in occasione della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, il Comune di Sant’Alessio Siculo, in collaborazione con AssoCEA Messina APS e il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, promuove una speciale giornata di sensibilizzazione dedicata alla tutela del nostro prezioso ecosistema marino. L’iniziativa rientra tra le attività previste per le “Sentinelle del Mar Jonio”, un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per coinvolgere attivamente il territorio nella salvaguardia delle acque.

L’evento nasce da un’urgenza non più rimandabile: ogni anno il mare restituisce tonnellate di rifiuti sulle coste italiane di cui l’80% è costituito da componenti in plastica con oltre la metà riconducibile a oggetti monouso. È diventato quindi fondamentale chiedere a ciascun cittadino-utente-consumatore di limitare l’acquisto e l’utilizzo delle plastiche.

La giornata si articolerà in due momenti principali, pensati per coinvolgere sia il pubblico presente in loco sia quello a casa:

La Mattina: il Gazebo Informativo sul Lungomare

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00, sul suggestivo lungomare di Sant’Alessio Siculo, verrà allestito un gazebo informativo aperto a residenti, turisti e bagnanti.

I volontari illustreranno ai presenti il DECALOGO del BUON CONSUMATORE Per il MARE. Il focus principale sarà incentrato su “dieci gesti per salvare noi stessi e il mare dalle plastiche”. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza che consumare responsabilmente è la migliore e più concreta azione che le città possano fare per riconoscenza e rispetto nei confronti della più grande risorsa naturale del nostro Paese e del Pianeta.

Il Pomeriggio: la Diretta Streaming

La campagna di sensibilizzazione e informazione continuerà nel pomeriggio sul web. A partire dalle ore 18:00, si terrà una diretta speciale sul canale YouTube di AssoCEA Messina APS.

L’incontro virtuale vedrà la partecipazione di esperti e voci autorevoli del settore, pronti a confrontarsi sulle strategie di riduzione della plastica e sulle buone pratiche quotidiane. Interverranno durante la diretta:

Manuela Fabbri

Carmelo Maiorca

Vincenzo Piccione

Gianluca Lo Cascio

Per la Campagna Basta Plastic a in mare consultare la pagina: https://www.facebook.com/apsBastaPlasticainMAREnetwork