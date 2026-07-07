Giornata ecologica a Saline Joniche: importante opera di pulizia promossa dalla Pro Loco di Montebello Jonico

Si è svolta domenica 5 luglio, la giornata ecologica promossa dalla Pro Loco di Montebello Jonico, guidata dal presidente Egidio Pettè. Il ritrovo è stato fissato alle ore 6.00 alla ‘passeggiata’ di Saline Joniche, da dove soci della Pro Loco, volontari e volontarie della comunità montebellese hanno dato il via a un’importante iniziativa di pulizia dell’area. L’intervento ha interessato uno degli angoli più significativi del territorio, che rappresenta l’ingresso principale della frazione di Saline Joniche, restituendo decoro e bellezza a uno spazio che appartiene all’intera comunità.

L’iniziativa, promossa da EPLI- Ente Pro Loco Italiane, rientra nel progetto ProLocoSostenibile2030, un’agenda programmatica avviata nel novembre 2022 per accompagnare il sistema delle Pro Loco italiane verso una transizione ecologica e culturale ispirata agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Per la Pro Loco di Montebello Jonico, fresca di rinnovo del direttivo, questa giornata rappresenta il primo passo di un percorso che mette al centro la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. Un segnale concreto di impegno e di partecipazione, nella consapevolezza che un territorio pulito è un patrimonio di tutti e che amare il proprio paese significa, prima di tutto, prendersene cura.