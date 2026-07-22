Giorgianni (Azione Messina): “il cliente su WhatsApp, la foto su Facebook, la telecamera in negozio, la privacy quotidiana delle piccole imprese siciliane”

“In molte piccole attività siciliane la privacy non entra dalla porta principale con un contratto, un consulente o un grande software aziendale. Entra molto prima, spesso da uno smartphone. Un cliente manda su WhatsApp la foto di una perdita d’acqua per chiedere un preventivo. Una parrucchiera pubblica su Instagram il risultato di un trattamento. Un’impresa edile mostra su Facebook il “prima e dopo” di una ristrutturazione. Un ristorante carica il video di una serata. Un B&B riceve documenti degli ospiti. Un’officina conserva immagini dell’auto, targa compresa. Un negozio installa una telecamera all’ingresso. Sono gesti normali, quotidiani, spesso fatti in buona fede. Ma sono anche situazioni in cui si trattano dati personali”. Lo afferma Francesco Giorgianni, referente tematico per l’Innovazione digitale di Azione Messina.

“Ed è proprio qui che il GDPR, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, smette di essere una parola astratta e diventa una questione pratica. Non riguarda solo le grandi aziende o le piattaforme digitali. Riguarda anche il modo in cui una piccola impresa conserva, usa e condivide le informazioni dei propri clienti.

Il punto non è vietare l’uso di WhatsApp, dei social o delle telecamere. Sarebbe irrealistico. Per molte attività locali questi strumenti sono fondamentali: permettono di lavorare, ricevere richieste, mostrare competenza, trovare nuovi clienti. Il problema nasce quando vengono usati senza alcuna regola”, evidenzia.

“Una foto inviata da un cliente per ricevere un preventivo non può essere automaticamente trasformata in contenuto pubblicitario”

“Una foto inviata da un cliente per ricevere un preventivo non può essere automaticamente trasformata in contenuto pubblicitario. Se si vede l’interno di una casa, una targa, un volto, un indirizzo o un dettaglio che rende riconoscibile una persona, non siamo più davanti a una semplice immagine di lavoro. Siamo davanti a un dato personale. Lo stesso vale per le recensioni. Ripubblicare il messaggio soddisfatto di un cliente può essere utile, ma è meglio oscurare cognomi, foto profilo, numeri di telefono o dettagli non necessari. Mostrare il proprio lavoro è legittimo; esporre inutilmente le persone no. Un altro punto critico è il cellulare aziendale, che in molte microimprese coincide con quello personale del titolare. Dentro quello smartphone ci sono appuntamenti, conversazioni, preventivi, foto, documenti, indirizzi, contatti e accordi commerciali. Se il telefono non ha blocco, se viene usato da più persone, se non esiste un backup o se le chat diventano l’unico archivio dell’attività, il rischio aumenta”, puntualizza.

“Non serve essere esperti informatici per ridurlo. Bastano alcune misure semplici: codice di sblocco, backup, password robuste, attenzione a chi accede al dispositivo e un minimo di ordine nella conservazione dei documenti. Anche le telecamere meritano attenzione. Installarle in negozio, in laboratorio, in magazzino o in una struttura ricettiva può essere legittimo per ragioni di sicurezza. Ma servono cartelli informativi, tempi di conservazione ragionevoli e una collocazione corretta. La videosorveglianza non deve trasformarsi in controllo continuo e non dichiarato di lavoratori, clienti o passanti”, sottolinea.

“Il GDPR, all’articolo 5, chiede che i dati siano trattati in modo corretto, trasparente e limitato a ciò che serve davvero. L’articolo 13 impone di informare le persone. L’articolo 32 richiede misure di sicurezza adeguate. L’articolo 83 prevede sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo. Per una piccola impresa, però, il rischio più concreto non è la multa milionaria. È il reclamo di un cliente, la richiesta di rimuovere una foto, la contestazione di un dipendente, un telefono perso, una casella email violata, una telecamera installata male o un contenuto pubblicato con troppa leggerezza”, rimarca.

“La privacy quotidiana non è fatta solo di moduli”

“La privacy quotidiana non è fatta solo di moduli. È fatta di abitudini.

Prima di pubblicare una foto, chiedere il permesso. Prima di usare una chat come archivio, pensare a come proteggerla. Prima di installare una telecamera, informare correttamente. Prima di inviare promozioni, verificare se il cliente ha davvero accettato di riceverle. Per le piccole imprese siciliane, il messaggio è semplice: la privacy non deve bloccare il lavoro, deve renderlo più serio. Un cliente che affida dati, immagini, documenti o informazioni personali a un’impresa sta facendo un atto di fiducia. Proteggere quella fiducia è oggi parte della professionalità”, conclude.