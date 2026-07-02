Gioia Tauro, le precisazioni dell’amministrazione Scarcella: “non si registra nessuna adesione a Futuro Nazionale”

“In merito alle notizie apparse sugli organi di informazione riguardanti la costituzione, a Gioia Tauro, di un gruppo politico aderente al movimento del generale Roberto Vannacci, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Scarcella ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. Con riferimento ai richiami rivolti alla componente politica dell’attuale maggioranza, si evidenzia che la compagine politica dell’Amministrazione Scarcella resta invariata e non registra al proprio interno alcuna adesione al costituendo nuovo movimento“, lo scrive in una nota l’amministrazione di Gioia Tauro guidata dal sindaco Simona Scarcella.

“L’assetto dei gruppi politici che sostengono l’Amministrazione rimane pertanto immutato e continua a fondarsi sui valori e sui principi politici e ideali che hanno ispirato la nascita dei rispettivi gruppi consiliari. Nel rispetto del pluralismo democratico, l’Amministrazione rivolge al nuovo gruppo politico gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che il confronto tra idee e sensibilità diverse rappresenti sempre un elemento di crescita e di arricchimento per la comunità”, conclude la nota.