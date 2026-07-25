Gioia Tauro, la gioiese Carla Morogallo riceve il Premio Civico Nazionale “Stesicoro” | FOTO

Il Comune di Gioia Tauro inaugura il Premio Civico Nazionale “Stesicoro”, la più alta onorificenza istituita dall’Amministrazione Comunale e promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Scuole e Cultura. Il riconoscimento, in onore del poeta Stesicoro, tra i più illustri rappresentanti della Magna Grecia, intende rendere omaggio a personalità di rilievo nazionale e internazionale che, attraverso il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita della cultura, della ricerca, delle arti e della diffusione della conoscenza.

Per la sua prima edizione, la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore alla Cultura Domenica Speranza, ha deliberato all’unanimità di conferire il Premio a Carla Morogallo, nata a Gioia Tauro e oggi Direttrice Generale di Triennale Milano, una delle più autorevoli istituzioni culturali a livello internazionale, punto di riferimento per l’architettura, il design, le arti visive e performative.

La cerimonia di conferimento si è svolta ieri sera nella cornice di Palazzo Sant’Ippolito, alla presenza del Sindaco Simona Scarcella, dell’Assessore alla Cultura Domenica Speranza, del Prof. Marco Ercoles, filologo classico e professore associato di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Bologna, tra i maggiori studiosi contemporanei di Stesicoro, e della Prof.ssa Lucia Lepore, già docente di Archeologia della Magna Grecia e di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Firenze.

Nel corso della serata è stata inoltre conferita la cittadinanza onoraria al Maestro orafo Michele Affidato, in riconoscimento del suo prestigioso percorso artistico e del profondo legame che negli anni ha saputo costruire con la città di Gioia Tauro, contribuendo con la propria arte a promuovere nel mondo i valori della tradizione, della creatività e dell’eccellenza italiana.

«Con il conferimento del Premio Civico Nazionale “Stesicoro” a Carla Morogallo inauguriamo una nuova e importante pagina della storia culturale della nostra città. Il Premio “Stesicoro” nasce con l’intento di valorizzare chi, attraverso il merito e la cultura, contribuisce a costruire un ponte tra la nostra identità, profondamente legata alla Magna Grecia, e il mondo contemporaneo. Con Carla Morogallo inauguriamo l’Albo d’Onore del Premio Civico Nazionale “Stesicoro”, celebrando una gioiese che, con merito e competenza, guida oggi una delle massime istituzioni culturali internazionali e testimonia concretamente i valori di cultura, memoria, libertà e dialogo che il Premio intende promuovere», ha dichiarato il Sindaco Simona Scarcella.

L’Assessore alla Cultura di Gioia Tauro, Domenica Speranza ha sottolineato le motivazioni che hanno portato alla scelta della Direttrice Generale di Triennale Milano: «ln linea con i criteri del Regolamento e i principi della Carta dei Valori del Premio, il percorso professionale di Carla Morogallo, costruito con competenza, visione e continuità per vent’anni all’interno Triennale Milano, testimonia eccellenza culturale e manageriale, capacità di dialogo tra discipline e attenzione al valore educativo e civile della conoscenza. Il rilievo internazionale della sua attività, l’impatto educativo, sociale e civile del contributo offerto anche attraverso il lavoro svolto per la redazione delle linee guida delle nuove scuole finanziate dal PNRR, confermano una visione fondata su ricerca, innovazione e formazione delle nuove generazioni. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento speciale, che nasce dal profondo del cuore, al maestro gioiese Cosimo Allera, che con la sua sensibilità artistica ha saputo dare forma e vita all’opera scultorea destinata a diventare il simbolo di questa prima edizione del Premio Stesicoro».

«Ricevere il Premio Civico Nazionale “Stesicoro” rappresenta per me un’emozione profonda e un grande onore, perché arriva dalla città in cui sono nata e alla quale resto profondamente legata. La cultura ha il compito di creare connessioni, generare conoscenza e offrire nuove prospettive di crescita per le persone e per le comunità. Ricevere questo premio, dedicato a una figura simbolo della Magna Grecia, rafforza la consapevolezza del valore delle proprie radici e della responsabilità di continuare a lavorare affinché la cultura sia sempre più uno strumento di dialogo, apertura e futuro. Ringrazio il Comune di Gioia Tauro, il Sindaco, l’Assessore alla Cultura e l’intera comunità per questo riconoscimento, che accolgo con sincera gratitudine», ha dichiarato Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano.

Il Premio Civico Nazionale “Stesicoro” nasce per valorizzare il merito, promuovere il dialogo tra patrimonio classico e cultura contemporanea e rafforzare l’identità culturale di Gioia Tauro, confermando l’impegno del Comune nella promozione della cultura quale motore di crescita civile, sociale e identitaria. L’iniziativa pone così la città al centro di un progetto volto a valorizzare le migliori esperienze culturali del Paese e a costruire un ponte tra l’eredità della Magna Grecia e le sfide della contemporaneità.

Con il conferimento del Premio a Carla Morogallo prende ufficialmente avvio l’Albo d’Onore del Premio Civico Nazionale “Stesicoro”, destinato a raccogliere, negli anni, le personalità che meglio rappresentano i valori di eccellenza, conoscenza e impegno civile promossi dal Comune di Gioia Tauro.