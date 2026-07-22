Gioia Tauro, il 24 luglio la consegna del Premio Civico Nazionale “Stesicoro” a una reggina protagonista alla Triennale Milano

Venerdì 24 luglio, alle ore 20:30, presso Palazzo Sant’Ippolito a Gioia Tauro, si terrà la Cerimonia di conferimento del Premio Civico Nazionale “Stesicoro”, la più alta onorificenza culturale istituita dal Comune di Gioia Tauro per rendere omaggio a personalità di rilievo nazionale e internazionale che si sono distinte nel panorama della cultura. In questa prima edizione, il riconoscimento sarà conferito a Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano, nata a Gioia Tauro e oggi alla guida di una delle istituzioni culturali più prestigiose a livello internazionale, punto di riferimento per l’architettura, il design, le arti visive e performative.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali di:

Avv. Simona Scarcella, Sindaco della Città di Gioia Tauro;

Prof.ssa Domenica Speranza, Assessore alla Cultura.

Interverranno inoltre:

Prof.ssa Domenica Speranza, Assessore alla Cultura. Interverranno inoltre: Prof. Marco Ercoles, filologo classico e professore associato di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Bologna, tra i massimi esperti e studiosi contemporanei di Stesicoro;

Prof.ssa Lucia Lepore, già docente di Archeologia della Magna Grecia e di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Firenze;

Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano.

Nel corso della serata sarà inoltre conferita la cittadinanza onoraria al Maestro Orafo Michele Affidato, in riconoscimento del suo prestigioso percorso artistico e del profondo legame con la città.