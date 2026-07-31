Gioia Tauro, Fiorella Bonio designata rappresentante della Regione Calabria per inclusione sociale, welfare e diritti

La Regione Calabria – dipartimento per l’Inclusione Sociale, il Welfare, le Politiche per l’Infanzia, la Famiglia e i diritti delle Persone con Disabilità – ha designato quale rappresentante dell’ente il Consigliere Comunale di Maggioranza di Gioia Tauro, Fiorella Bonio, già capogruppo di Forza Italia e delegata per l’osservatorio permanente della legalità e Sicurezza Urbana. “Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro a Fiorella Bonio per il nuovo incarico in seno alla Regione Calabria”, c‘è scritto in una nota.