Gioia Tauro capitale della danza: “Ritiro in Danza” chiude con borse di studio e giovani talenti da tutta Italia

Una settimana di studio, formazione e spettacolo ha trasformato Gioia Tauro in un punto di riferimento per giovani ballerine provenienti da diverse regioni italiane. Si è conclusa con la consegna degli attestati e di numerose borse di studio l’edizione di “Ritiro in Danza”, il progetto di alta formazione promosso dalla Fèerique Ballet e ideato dai fratelli gioiesi Roberta e Rosario Mazzaferro. L’iniziativa ha unito danza, crescita personale e valorizzazione del territorio, coinvolgendo circa sessanta giovani partecipanti, arrivate anche da fuori Calabria, in un percorso scandito da lezioni, master class, momenti di confronto e attività creative.

Alla guida della manifestazione hanno lavorato Roberta Mazzaferro, direttrice artistica, e Rosario Mazzaferro, direttore organizzativo. Al loro fianco il maestro Alessio Di Stefano, direttore artistico e figura centrale nella costruzione del percorso creativo dell’evento. Il progetto nasce dalla volontà dei due fratelli gioiesi di investire nella propria terra attraverso la Fèerique Ballet, dando vita a un’iniziativa capace di coniugare arte, formazione e promozione del territorio.

L’accoglienza dell’Amministrazione comunale

La manifestazione ha preso il via il 20 luglio con il saluto istituzionale del sindaco Simona Scarcella e del vicesindaco e assessore allo Sport Antonio Parrello, che hanno accolto le circa sessanta giovani ballerine provenienti da diverse regioni d’Italia, compresa la Calabria. La presenza dell’Amministrazione comunale ha accompagnato l’intera settimana. Il sindaco e il vicesindaco hanno partecipato a diversi appuntamenti, dimostrando attenzione e vicinanza a un’iniziativa dedicata ai giovani, alla cultura e allo sport. Il coinvolgimento delle istituzioni è stato particolarmente apprezzato anche dagli ospiti arrivati da fuori regione, che hanno riconosciuto nella partecipazione del primo cittadino un importante segnale di accoglienza e attenzione verso il mondo della danza.

Per quattro intensi giorni, la palestra della scuola di danza Fèerique Ballet si è trasformata in un laboratorio di studio, confronto e crescita. Le giovani danzatrici hanno lavorato sotto la guida di uno staff di alto livello, trasformando tecnica, disciplina e passione in coreografie capaci di coinvolgere ed emozionare. Tra i momenti più prestigiosi della settimana ha suscitato grande entusiasmo la master class con Alessandra Celentano, seguita dal firmacopie del suo libro. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto per tutte le partecipanti.

Lo spettacolo finale sul lungomare

Il percorso si è concluso con la serata finale, durante la quale il lavoro svolto nei giorni precedenti è stato portato in scena nella cornice del lungomare di Gioia Tauro. Sulle note di “Si muove la città” di Lucio Dalla, le giovani ballerine hanno interpretato una coreografia ideata e curata dal maestro Alessio Di Stefano. Attraverso il movimento, lo spettacolo ha raccontato il legame tra arte, territorio e comunità. Al termine dell’esibizione, Alessio Di Stefano ha voluto ringraziare personalmente il sindaco Simona Scarcella, rivolgendole parole di stima e apprezzamento per la vicinanza dimostrata all’iniziativa e per l’attenzione riservata alla danza e ai giovani talenti. Un gesto spontaneo che ha sottolineato il valore della collaborazione nata nel segno della cultura e della condivisione.

La consegna degli attestati di partecipazione e delle numerose borse di studio ha concluso la serata, confermando la volontà della Fèerique Ballet di investire concretamente sul futuro delle giovani promesse della danza. “Vedere Gioia Tauro accogliere giovani talenti provenienti da diverse parti d’Italia è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Simona Scarcella –. Manifestazioni come “Ritiro in Danza” dimostrano quanto sia importante sostenere iniziative che valorizzano la cultura, lo sport e la formazione dei ragazzi. Ringrazio Roberta e Rosario Mazzaferro, Alessio Di Stefano e tutto lo staff per aver regalato alla nostra città un momento di grande bellezza e qualità artistica”.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Antonio Parrello ha aggiunto: «La danza insegna disciplina, sacrificio, rispetto e capacità di lavorare insieme. Sostenere eventi come questo significa dare ai giovani occasioni di crescita e confronto. Gioia Tauro ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere manifestazioni di grande valore.»

La danza come educazione e crescita personale

“Ritiro in Danza” lascia alla città un messaggio che va oltre lo spettacolo. La danza viene proposta come strumento di educazione, inclusione e crescita personale, capace di formare non soltanto ballerini, ma persone in grado di affrontare il futuro con passione, equilibrio e determinazione. Roberta e Rosario Mazzaferro, insieme ad Alessio Di Stefano, hanno dimostrato come un progetto nato dalle proprie radici possa trasformarsi in un patrimonio condiviso. La settimana di studio, incontri ed emozioni lascia così a Gioia Tauro la consapevolezza che, quando arte e comunità procedono nella stessa direzione, anche i sogni dei giovani possono prendere forma.