Gerace, successo per la giornata sociale della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro | VIDEO

Si è conclusa con grande entusiasmo la giornata sociale organizzata il 25 luglio dalla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. Un’iniziativa, a Gerace, che ha regalato ai partecipanti dei momenti conviviali nel cuore della Calabria. Tra sapori, passeggiate, scoperte, ricordi, il gruppo il gruppo ha attraversato le vie del centro storico, immergendosi in un affascinante tuffo nel passato, molto apprezzato alla visita guidata dalla maestosa cattedrale. Poi il viaggio è proseguito a Canolo.

Di seguito il servizio completo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.