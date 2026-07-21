Geoparco dell’Aspromonte, gli ispettori UNESCO in Calabria per la rivalidazione del riconoscimento internazionale

Si è conclusa la visita ufficiale degli ispettori UNESCO nel territorio del Geoparco dell’Aspromonte, un appuntamento di grande rilevanza per il futuro dell’area protetta calabrese, già inserita nella rete mondiale degli UNESCO Global Geoparks e ora sottoposta al periodico processo di rivalidazione del prestigioso riconoscimento internazionale.

I valutatori incaricati dall’UNESCO, Christophe Lansigu e Javier López Caballero, accompagnati dal team dell’Aspromonte Geopark, coordinati dall’Ingegnere Sabrina Scalera, e alla presenza dell’invaiata del Ministero dell’Ambiente Ines Tescione che si occupa dei programmi intergovernativi Man and the Biosphere Unesco e Global Geopark Unesco , hanno trascorso diversi giorni nel territorio aspromontano per verificare sul campo il livello di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio geologico, ambientale e culturale che ha consentito al Geoparco di ottenere il marchio UNESCO.

La visita è iniziata il 13 luglio a Reggio Calabria con un incontro istituzionale

La visita è iniziata il 13 luglio a Reggio Calabria con un incontro istituzionale durante il quale Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Renato Carullo ha sottolineato la finalità del Geoparco UNESCO, evidenziando che il suo obiettivo non è soltanto valorizzare il patrimonio geologico, ma anche coinvolgere attivamente gli stakeholder del territorio e le scuole. Enti, associazioni, imprese e cittadini possono contribuire, ciascuno con il proprio ruolo, a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che la natura ci ha donato, trasformandolo in un’opportunità di crescita sostenibile per l’intera comunità.

Durante la permanenza i valutatori hanno incontrato tutte le autorità, amministratori locali e associazioni

Durante la permanenza i valutatori hanno incontrato tutte le autorità, amministratori locali e associazioni impegnate nelle attività di geoturismo, verificando il coinvolgimento delle realtà locali nella gestione sostenibile del territorio e nella promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente. La missione UNESCO, ha rappresentato molto più di una semplice verifica tecnica. In sinergia con ATAM, l’Azienda di Trasporti dell’Area Metropolitana e attraverso gli incontri i valutatori hanno potuto constatare il forte legame tra il Geoparco e il territorio, elemento considerato essenziale dagli standard internazionali della rete UNESCO Global Geoparks.

L’Aspromonte Geoparks attende il responso ufficiale che determinerà la conferma del riconoscimento UNESCO

Ora l’Aspromonte Geoparks attende il responso ufficiale che determinerà la conferma del riconoscimento UNESCO. Un risultato atteso con fiducia da tutto il territorio, consapevole che il Geoparco rappresenta oggi uno strumento strategico per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle identità locali e lo sviluppo sostenibile delle comunità che vivono nel cuore della Calabria. L’Aspromonte è una terra Straordinaria, ricca di geodiversità e biodiversità, storia e cultuta, che negli anni ha saputo trasfomare il proprio patrimonionaturale in una concreta opportunità di crescita. L’esito della rivalidazione sarà determinante per consolidare il ruolo del Geoparco dell’Aspromonte all’interno della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO e per continuare a promuovere, a livello internazionale, un territorio unico dove geologia, natura, storia e tradizioni si fondono in un patrimonio di straordinario valore.