Gaza, l’annuncio di Trump: accordo storico per disarmo completo di Hamas

“Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature“. È quanto scritto da Donald Trump attraverso un post social su Truth. “Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini“, aggiunge il tycoon.

La conferma dell’accordo raggiunto arriva anche da alcuni responsabili di Hamas. Il vertice sulla “fase 2” della tregua si terrà “presto” al Cairo, riportano alcune fonti. Hamas ha confermato l’accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la Striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all’Afp che è stato raggiunto l’accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump.

”Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni, come il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e la ricostruzione. Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall’accordo”. Lo ha detto Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas in un’intervista ad Al Jazeera.