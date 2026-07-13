Gambarie d’Aspromonte protagonista del Trail Running: successo per una delle gare più importanti del Sud Italia

Una giornata di sport, natura ed emozioni ha animato le montagne di Gambarie d’Aspromonte domenica 5 luglio, in occasione della tappa del Trail Sicilia Challenge, il campionato regionale di trail running che richiama atleti e appassionati da tutto il territorio. L’appuntamento di Gambarie si conferma una delle manifestazioni di trail running più importanti del Sud Italia, con una significativa partecipazione di atleti provenienti da Sicilia, Calabria e anche da fuori regione. La gara è stata apprezzata per il valore sportivo, la qualità dei percorsi e la straordinaria cornice naturale offerta dai sentieri dell’Aspromonte.

A curare l’organizzazione dell’evento è stata l’ASD Aspromonte Bike di Gambarie d’Aspromonte, che ha gestito ogni dettaglio trasformando la competizione in una vera festa dello sport outdoor. L’impegno dello staff, dei volontari e l’attenzione riservata agli atleti hanno ricevuto numerosi apprezzamenti, contribuendo al successo della manifestazione.

La competizione ha proposto due tracciati. Il Trail della Salamandra, percorso lungo di circa 24 chilometri con oltre 1.000 metri di dislivello positivo, è stato caratterizzato da passaggi tecnici e da un tracciato immerso nei suggestivi paesaggi dell’Aspromonte. Il Trail dei 5 Anelli, percorso corto di circa 14 chilometri con 400 metri di dislivello, è stato invece pensato per coinvolgere un pubblico più ampio, senza rinunciare al fascino e alla tecnicità del tracciato.

Trail della Salamandra, il podio maschile e femminile

Sul tracciato più impegnativo si sono confrontati numerosi atleti, dando vita a una gara intensa e spettacolare, nella quale resistenza, tecnica e preparazione atletica hanno fatto la differenza.

Nella classifica assoluta maschile il podio è stato conquistato da:

Marco Noto – ASD Trail Team Sicilia, Ragusa Gaspare Spadaro – ASD Trail Team Sicilia, Ragusa Roberto Orfanò – Etna Trail ASD, Catania

Nella classifica assoluta femminile si sono imposte:

Giuseppina Casella – Etna Trail ASD, Catania Amalia Rosucci – Bramea Vultur Runner, Potenza Ninetta Grasso – ASD Panormus, Palermo

Trail dei 5 Anelli, successi per Scopelliti e Virgilio

Grande partecipazione anche per il Trail dei 5 Anelli, che ha visto numerosi atleti affrontare un percorso veloce e tecnico immerso nella natura dell’Aspromonte.

Nella classifica assoluta maschile il podio è stato composto da:

Domenico Scopelliti – Reggio Calabria Andrea Spano – Runcard Martino Benedetto – Reggio Calabria

Nella classifica assoluta femminile si sono classificate:

Rosy Virgilio – Polizia di Stato Isabella Cardile – Violettaclub, Lamezia Terme Maria Grazia Bono – A.S.D. Runners Montelepre, Palermo

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Marino Grace, atleta dell’ASD Aspromonte Bike, società organizzatrice dell’evento. Sul percorso del Trail dei 5 Anelli ha ottenuto un prestigioso quarto posto assoluto femminile, risultando inoltre prima classificata nella propria categoria. Un risultato di rilievo che ha aggiunto ulteriore soddisfazione alla giornata di sport vissuta sulle montagne di Gambarie.

Gambarie punto di riferimento per il trail running del Sud

I risultati confermano l’elevato livello tecnico della manifestazione, capace di coinvolgere atleti di diverse categorie e di rappresentare un importante momento di aggregazione per tutto il movimento del trail running del Sud Italia. Al termine della gara è prevalso il clima di festa, con numerosi partecipanti che hanno espresso grande soddisfazione per l’organizzazione, la cura dei percorsi e la possibilità di vivere una competizione immersi in uno degli ambienti naturali più suggestivi del Mezzogiorno.

Il successo di questa edizione conferma Gambarie d’Aspromonte come punto di riferimento per il trail running del Sud Italia, grazie all’impegno dell’ASD Aspromonte Bike e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Correre sui sentieri dell’Aspromonte non significa soltanto affrontare una gara, ma vivere un’esperienza unica fatta di sport, natura e condivisione.