Gallo annuncia nuovi collegamenti ferroviari: treni fino a Rocca Imperiale e corse Sibari–Taranto | INTERVISTA

Due novità destinate a rafforzare i collegamenti ferroviari lungo la fascia jonica settentrionale. Da agosto sarà ripristinato il prolungamento dei treni Cosenza–Sibari fino a Rocca Imperiale, mentre da settembre entrerà in servizio un nuovo collegamento tra Sibari e Taranto, con due coppie di corse giornaliere. Le misure, annunciate dall’assessore regionale alla Mobilità Gianluca Gallo ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, riguardano direttamente pendolari, studenti, lavoratori e flussi turistici, riaprendo e potenziando un asse ferroviario considerato fondamentale per la mobilità dell’area jonica.

Da agosto i treni Cosenza–Sibari arriveranno fino a Rocca Imperiale

Il primo intervento partirà nel mese di agosto e prevede il ripristino del prolungamento dei treni Cosenza–Sibari fino a Rocca Imperiale. La misura consentirà di estendere il percorso dei collegamenti ferroviari oltre Sibari, riportando i convogli fino al territorio di Rocca Imperiale. Si tratta di una novità rilevante per la fascia jonica settentrionale, interessata quotidianamente dagli spostamenti di chi utilizza il treno per motivi di studio, lavoro o necessità personali. Il ripristino del prolungamento rappresenta infatti la riapertura di un collegamento diretto lungo un asse ferroviario che interessa diversi territori e categorie di viaggiatori.

Un asse ferroviario fondamentale per la fascia jonica settentrionale

Il ritorno dei treni fino a Rocca Imperiale riapre un asse considerato fondamentale per i collegamenti lungo la costa jonica settentrionale. La misura interessa in particolare i viaggiatori che partono da Cosenza o da Sibari e devono raggiungere le località situate più a nord lungo la linea ferroviaria. Il prolungamento potrà incidere sulla possibilità di spostarsi utilizzando il trasporto pubblico su ferro, senza interrompere il viaggio a Sibari. La novità assume quindi un rilievo che va oltre il singolo collegamento ferroviario, perché riguarda la continuità della mobilità tra l’area cosentina, Sibari e Rocca Imperiale.

Da settembre il nuovo collegamento ferroviario Sibari–Taranto

Il secondo intervento annunciato entrerà in vigore da settembre e riguarderà il nuovo collegamento ferroviario tra Sibari e Taranto. Il servizio sarà articolato attraverso due coppie di collegamenti giornalieri, rafforzando i rapporti ferroviari tra la fascia jonica calabrese e Taranto. La novità aggiunge un ulteriore tassello al potenziamento della mobilità lungo l’asse jonico, offrendo nuovi collegamenti quotidiani tra due punti strategici per gli spostamenti del territorio.