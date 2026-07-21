Gaetano Massara nominato presidente del Comitato Regionale AIA Calabria: le congratulazioni dell’ASC Calabria

La ASC Calabria non può che essere orgogliosa per la recente nomina di Gaetano Massara da parte del Comitato Nazionale AIA a cui viene affidata la guida del Comitato Regionale AIA Calabria. Ma l’orgoglio non è solo di ASC, ma dell’intera comunità ed infatti giungono da ogni settore i più sinceri complimenti per questo prestigioso incarico che per la prima volta viene affidato ad un reggino.

Una nomina giunta a seguito di tanti anni di sacrifici, impegno e dedizione, maturando una grande esperienza ai massimi livelli del calcio nazionale e, adesso, il valore aggiunto con la nomina a Presidente.

Il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini da uomo di sport si dichiara orgoglioso: “è una grande soddisfazione per Gaetano, amico e professionista. Sono certo che saprà onorare questo incarico e portare sempre più in alto il nome non solo dell’AIA Calabria ma della Calabria, innalzando ancor più il livello dello sport calabrese, sostenendo la crescita tecnica e umana degli arbitri. Da parte di tutta la famiglia ASC: Complimenti Gaetano!”.