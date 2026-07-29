Futuro Nazionale torna a Reggio Calabria: doppio appuntamento in città | INFO

Doppio appuntamento il 31 luglio e il 1° agosto con responsabili e militanti del movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. Tra i temi al centro dell’iniziativa anche il sostegno alla legittima difesa

Gazebo Futuro Nazionale Reggio Calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Futuro Nazionale Reggio Calabria 297 torna tra i cittadini con due nuovi punti informativi organizzati in altrettante zone della città. Il movimento sarà presente con i propri responsabili e militanti locali nella giornata di venerdì 31 luglio, in piazza Municipio a Pellaro, dalle ore 18:30 alle 20:00. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 1° agosto, dalle ore 17:00 alle 20:00, lungo corso Garibaldi, all’incrocio con via Cattolica dei Greci, accanto alla scalinata del Teatro Francesco Cilea. Le iniziative avranno l’obiettivo di presentare alla cittadinanza il progetto politico del partito fondato dal generale Roberto Vannacci e le principali tematiche sostenute dal movimento.

“I punti informativi sono indirizzati a far conoscere meglio il partito fondato dal Gen. Roberto Vannacci, i punti fermi e i valori da cui germogliano la visione futurista per un’Italia vera, identitaria e libera. Importante è l’iniziativa a sostegno della legittima difesa”, si legge nella nota diffusa dal movimento.

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