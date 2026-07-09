Futuro Nazionale, l’On. Furgiuele fa chiarezza: “uscita impropria dal Comitato 594, certi di poter collaborare con Cannizzaro”

“In qualità di rappresentante regionale di Futuro Nazionale, prendo le distanze dalle dichiarazioni diffuse dal cosiddetto “Comitato 594”, che rappresentano un’uscita impropria, preventiva e non autorizzata, e che non rispecchiano in alcun modo la posizione politica del partito regionale. A Francesco Cannizzaro rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo certi che, così come già avvenuto a Lamezia Terme, potrà aprirsi un canale di collaborazione fattivo e concreto nell’interesse della città“. È quanto dichiarato dall’On. Furgiuele attraverso una nota stampa.

“Dopo dodici anni di disastri del centrosinistra, Reggio Calabria merita finalmente la possibilità di rialzare la testa. Futuro Nazionale valuterà l’azione della nuova amministrazione sui fatti, senza pregiudizi e nell’esclusivo interesse dei cittadini. La linea politica di Futuro Nazionale in Calabria viene definita e rappresentata dagli organismi regionali legittimati: iniziative e prese di posizione non preventivamente condivise non possono essere attribuite al partito regionale“, conclude Furgiuele.