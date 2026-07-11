Futura, martedì la presentazione ufficiale di mister Rocha

La Cadi Antincendi Futura ha organizzato una conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo allenatore della prima squadra, Mister Sylvio Rocha. L’incontro avverrà martedì 14 luglio alle ore 19:00. “Una scelta che segna un punto di svolta epocale per il progetto giallo-blu, portando in panchina uno dei tecnici più stimati e vincenti del panorama calcettistico mondiale. Dopo aver scritto la storia del futsal con ben 11 anni consecutivi sulla panchina del Came Treviso — un record di permanenza europeo superato solo da leggende come Nuno Dias (Sporting CP) e Marc Carmona (Barcellona) — Mister Rocha ha scelto la Futura, il territorio di Reggio Calabria, Lazzaro e Motta San Giovanni, per iniziare un nuovo, ambizioso capitolo della sua straordinaria carriera”, c’è scritto in una nota.

All’incontro saranno presenti, oltre al nuovo tecnico, i massimi vertici societari per illustrare i dettagli dell’accordo e gli obiettivi della prossima stagione sportiva.