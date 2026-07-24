Futura, colpo di mercato: arriva Christian Dos Santos, il “mago” degli assist

La Cadi Antincendi Futura non si ferma mai. Dopo una stagione da protagonista, culminata con la semifinale nazionale play-off sfiorata contro il Giovinazzo, la società gialloblù ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella per il prossimo campionato. Il primo, grande colpo di mercato è ufficiale: benvenuto a Christian Xavier dos Santos. Classe 1996, paulista doc , ha collezionato la bellezza di 25 assist nella scorsa stagione. Un numero che parla chiaro: a Futura arriva un “assist-man” d’oro.

Perché ha scelto proprio la Futura? La risposta è secca e convinta: “Per il progetto. È una società seria e ambiziosa, ogni anno lotta tra i primi in classifica e ha un grosso obiettivo. A me piace molto questo spirito”. C’è un uomo, però, che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso la Calabria: mister Sylvio Rocha. Christian non lo nasconde: “L’ho conosciuto quando giocavo vicino a Treviso. L’ho sempre ammirato molto: per me è uno dei migliori allenatori in Italia”. Un rapporto di stima che nasce da lontano e che ora si trasforma in collaborazione, con l’obiettivo di fare il definitivo salto di qualità.

Ma cosa deve aspettarsi il pubblico gialloblù da Christian Xavier dos Santos? Lui stesso si descrive senza filtri: “Sono uno che darà tutto in campo. Ho tanta grinta, tanta voglia e non mollo mai. Sono molto” cattivo” difensivamente e ho l’uno contro uno che penso possa aiutare i compagni a fare gol o assist”. E sugli assist, appunto, arriva la confessione: “A me piace più fare l’assist che il gol. Non ho un tiro potentissimo, ma ho lo spunto e il passaggio giusto”. Honorio? Per Dos Santos è un’emozione pazzesca: “L’ho sempre seguito. Lui è un riferimento, lo guardavo quando giocava alla Luparense. È un piacere enorme per me. Spero di contribuire con lui e col mister per raggiungere gli obiettivi”.

Christian non è nuovo al mondo Futura. Grazie all’amico fraterno Everton Guarnieri il “ponte” con la realtà gialloblù è stato naturale. “Ho vissuto insieme a Everton in carriera, lo saluto, è un grande amico. Lui mi ha sempre parlato benissimo dell’ambiente, dell’atmosfera e delle persone qui”, racconta. Con l’innesto di Dos Santos, la Cadi Antincendi Futura mette a segno un tassello fondamentale per quel salto di qualità tanto atteso.