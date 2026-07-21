Futsal femminile, Sabatino torna in Calabria: colpo di mercato della Michele Priolo Gallinese Woman

La Asd Michele Priolo Gallinese Woman piazza un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Antonella Sabatino, universale classe 1993 con una lunga esperienza maturata ai massimi livelli del futsal femminile italiano. Nata a Locri, dove è cresciuta calcisticamente nello Sporting, Sabatino ha disputato numerose stagioni tra Serie A e Serie B, l’ex A2, indossando nel corso della carriera le maglie di Lazio, Kick Off, Padova, Grottaglie e Femminile Molfetta.

Due stagioni fa ha conquistato il campionato e la conseguente promozione in Serie A con l’Irpinia, mentre nella passata annata sportiva ha giocato fino al mese di gennaio con la Soccer Altamura, ancora una volta nella massima serie. Un vero e proprio “colpo da novanta” per la dirigenza reggina, che incassa un sì di grande peso e inserisce nel proprio organico una giocatrice esperta, competitiva e abituata a confrontarsi con categorie di alto livello. La società, inoltre, lascia intendere che il mercato non sia ancora concluso.

Per Antonella Sabatino il trasferimento rappresenta anche un ritorno nella propria terra dopo molti anni trascorsi lontano dalla Calabria. “Dopo tanti anni trascorsi lontano dalla Calabria, tra diverse esperienze in giro per l’Italia, tornare a casa ha sicuramente un sapore speciale. Non era qualcosa che avevo programmato, ma per motivi personali e lavorativi si è presentata questa opportunità e ho deciso di abbracciare questo progetto. Tornare nella mia terra è un’emozione ‘particolare’ ritrovare la mia gente e poter giocare davanti alla mia famiglia è qualcosa che mi rende davvero felice! Sono una persona molto competitiva e ambiziosa e per me ogni sfida ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria. Crescere e aiutare la squadra sono sempre le basi del mio modo di vivere questo sport. Spero che questa nuova avventura possa regalarci tante soddisfazioni”.

L’arrivo di Sabatino rafforza così le ambizioni della Michele Priolo Gallinese Woman, pronta ad affidarsi all’esperienza e alla determinazione della giocatrice locrese in vista della nuova stagione.