Futsal femminile, colpo brasiliano per la Gallinese Woman: ufficiale l’arrivo di Brenda Moreira

La Michele Priolo Gallinese Woman piazza il colpo verdeoro e annuncia l’acquisto di Brenda Moreira, laterale offensiva brasiliana con cittadinanza italiana. Per la società reggina si tratta del primo storico ingaggio di un’atleta straniera. Nata a San Paolo, Moreira ha iniziato la propria esperienza in Italia con la Dona Five Fasano, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2019. Dopo la mancata iscrizione della squadra al massimo campionato, è rimasta in Puglia e nella stagione successiva ha conquistato un’altra promozione nella massima serie con il Bitonto.

Sono seguite quattro stagioni con l’Irpinia, formazione della quale è diventata un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Con i colori biancoverdi ha disputato anche la Serie A e ottenuto un’ulteriore promozione due stagioni fa. Nell’ultimo campionato la laterale brasiliana ha vestito la maglia della Lazio, mettendo a segno 17 reti in 19 presenze. Terminata la prima esperienza della sua carriera nella Capitale, Moreira ha scelto di ripartire dalla Serie B e da Reggio Calabria. Il club guidato dalla presidentessa Emy Priolo ha espresso felicità ed emozione per l’arrivo della nuova giocatrice, accolta nella città e nella famiglia della Gallinese Woman.

“Trasferirmi a Reggio Calabria è stata una scelta personale. In questo momento della mia vita sentivo che fosse la scelta giusta. Le ambizioni e la voglia di competere restano le stesse: cambia semplicemente la priorità che ho deciso di dare a questa stagione. Allo stesso tempo, questo progetto sportivo mi ha incuriosita e ho avuto la sensazione di aver trovato persone serie e per bene. Per me questo ha un valore enorme. Spero, piano piano, di conoscere ancora meglio l’ambiente e di poter dare il mio contributo, con l’augurio che insieme si possano vivere e raggiungere tante soddisfazioni”.