Futsal femminile, colpo brasiliano per la Gallinese Woman: ufficiale l’arrivo di Brenda Moreira

La laterale offensiva con cittadinanza italiana è la prima atleta straniera nella storia del club della presidentessa Emy Priolo. Nell’ultima stagione ha realizzato 17 gol in 19 presenze con la Lazio

Brenda Moreira

La Michele Priolo Gallinese Woman piazza il colpo verdeoro e annuncia l’acquisto di Brenda Moreira, laterale offensiva brasiliana con cittadinanza italiana. Per la società reggina si tratta del primo storico ingaggio di un’atleta straniera. Nata a San Paolo, Moreira ha iniziato la propria esperienza in Italia con la Dona Five Fasano, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2019. Dopo la mancata iscrizione della squadra al massimo campionato, è rimasta in Puglia e nella stagione successiva ha conquistato un’altra promozione nella massima serie con il Bitonto.

Sono seguite quattro stagioni con l’Irpinia, formazione della quale è diventata un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Con i colori biancoverdi ha disputato anche la Serie A e ottenuto un’ulteriore promozione due stagioni fa. Nell’ultimo campionato la laterale brasiliana ha vestito la maglia della Lazio, mettendo a segno 17 reti in 19 presenze. Terminata la prima esperienza della sua carriera nella Capitale, Moreira ha scelto di ripartire dalla Serie B e da Reggio Calabria. Il club guidato dalla presidentessa Emy Priolo ha espresso felicità ed emozione per l’arrivo della nuova giocatrice, accolta nella città e nella famiglia della Gallinese Woman.

“Trasferirmi a Reggio Calabria è stata una scelta personale. In questo momento della mia vita sentivo che fosse la scelta giusta. Le ambizioni e la voglia di competere restano le stesse: cambia semplicemente la priorità che ho deciso di dare a questa stagione. Allo stesso tempo, questo progetto sportivo mi ha incuriosita e ho avuto la sensazione di aver trovato persone serie e per bene. Per me questo ha un valore enorme. Spero, piano piano, di conoscere ancora meglio l’ambiente e di poter dare il mio contributo, con l’augurio che insieme si possano vivere e raggiungere tante soddisfazioni”.

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